1. Az önmagunkkal szembeni túlzott elvárások megbetegítenek

Az élet minden területén meg kell felelnünk számos elvárásnak. Szeretnénk a lehető legjobb szülők, dolgozók, szeretők, barátok lenni, és ehhez még tökéletesen is kellene kinéznünk egy patyolattiszta otthonban. Minden elvárásnak azonban nem lehet és nem is kell megfelelni. Ha túl sokat várunk el magunktól vagy a környezetünkben élőktől, az folyamatos elégedetlenséggel járhat, az pedig állandó stresszt jelent. Inkább értékeljük azt, amink van, és legyünk elnézőbbek magunkkal és másokkal is. Keressük a jót, kerüljük a panaszkodást, dicsérjük meg magunkat és másokat is többször. A pozitív gondolatok segítenek a stressz legyőzésében.

2. A maximalizmus megterhelő

Ha állandóan a tökéletességre törekszünk, és semmivel sem tudunk megelégedni, az állandó fáradtságot és belső feszültséget szül. A maximalizmus alapvetően jó tulajdonság, de lehetnek olyan következményei is, amelyek miatt rosszul érezzük magunkat. Ha valaki tökéletesen akarja végezni a munkáját, de folyton talál benne javítanivalót, az azt eredményezi, hogy sosem, vagy csak határidőn túl készül el a feladataival. A maximalistáknak meg kell tanulniuk feloldani ezt a késztetést, illetve felismerni azt a pontot, amikor a további energiabefektetés már nem tesz érdemben hozzá semmihez. Aki képes megtanulni, mikor kell megelégedni és leállni, az nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb is lesz ettől.

3. A túlérzékenység állandó feszültséghez vezet

Túlérzékenységről akkor beszélünk, ha a normálisnál jobban megvisel bennünket egy helyzet, ha hevesebben reagálunk bizonyos dolgokra, miközben mások hangulatváltozásaira is érzékenyek vagyunk. A szenzitív emberek sokszor akkor is megbántva érzik magukat, amikor valójában senki nem közeledett feléjük ártó szándékkal. Mindez állandó érzelmi feszültséget okoz számukra. Amennyiben felismerjük, hogy túlságosan érzékenyek vagyunk, el kell indulnunk a változás útján, és meg kell találni a gondjaink valódi okát: könnyen lehet, hogy valamely régi, feldolgozatlan trauma áll a probléma hátterében.

4. Nem tudunk lazítani, elengedni magunkat

Kényszeres érzés, ha a nap minden percében hasznosak akarunk lenni, és máris bűntudatunk van, amint egy picit is lazítunk. Nem merjük jól érezni magunkat, állandó felszültségben élünk, a feladatokat keressük akkor is, amikor már nem is kellene csinálnunk semmit. Az állandó készenlét ebben az esetben is tartós stresszt okoz. Ha magunkra ismerünk, ütemezzük be a pihenést a napirendünkbe, és ahhoz szigorúan tartsuk is magunkat.

A cikk megjelenését a Phytotec Hungária támogatta.

Hirdetés

Feszültség vagy alvászavar esetén segítségünkre lehet a három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur forte. Ez a növényi gyógyszer nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer.

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!