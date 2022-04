Molnár Andi és férje sokat küzdöttek a házasságuk megmentéséért, még párterapeuta segítségét is kérték.

Molnár Andi nehéz időszakon ment keresztül az utóbbi időben. Legközelebbi barátain és családján kívül senki nem tudott arról, hogy a férjével még év elején úgy döntöttek, öt év házasság után külön utakon folytatják.

A 39 éves táncosnő korábban nyilatkozott arról, hogy voltak hullámvölgyeik férjével, de eddig minden problémát meg tudtak oldani. Most mégis úgy tűnik, nincs visszaút: "Sokat harcoltunk egymással, egymásért, de a sebek helyén egyre több maradt a heg, ami újra és újra felszakadt. (...) Eleinte olyan vonzó volt, hogy nagyon más emberek vagyunk. (...) De egy idő után ezek az ellentétek egyre jobban kiütköztek a hétköznapokban" – mondta a BEST magazinnak.

A Dancing with the Stars zsűritagja elmondta, mindent megpróbáltak, hogy helyre hozzák a házasságukat, de végül be kellett látniuk, hogy már nem teszik boldoggá egymást.

"Sokat küzdöttünk, de azt láttuk, éreztük, hogy nem ilyen egy felhőtlen kapcsolat. Talán számomra az volt a legszembetűnőbb jel, hogy le kell zárnunk a dolgainkat, amikor már nem kaptam elég figyelmet, támogatást. (...) Eleinte maximálisan támogatott, a végén már azt éreztem, hogy nem a támaszom, nincs mellettem, amikor szükségem lenne rá" – mondta Andi. Hozzátette, úgy érzi, nem véletlen, hogy nem született babájuk.

"Sokszor terveztük, beszéltünk róla, de valójában mindketten bizonytalanok voltunk benne, hogy itt-e a helye velünk. Márpedig egy baba jól tudja, hová kell leszületni."