Kétéves lett Tóth Gabi blogja, ebből az alkalomból engedett betekintést a kislányával töltött mindennapjaiba.

Amellett, hogy elmesélte, hogyan zajlik náluk a hajmosás, és hogy Hannaróza már nem vesz fel akármit, amit rá akarnak adni, az is kiderült a bejegyzésből, hogy mivel Hannika már nem baba, saját szobát kap. Gabi gyerekkorában nővérével, Tóth Verával élt közös szobában, aminek szerinte megvannak az előnyei, de a hátrányai is, ezért mindig is vágyott legalább néhány saját négyzetméterre.

"Mi picike lakásban laktunk, és Verával közös, szintén picike szobánk volt. Ennek persze megvolt a jó oldala, de azért én mindig vágytam egy kis saját zugra. Három parányi négyzetméterre, amit én dekorálhatok kedvemre, ahol az én játékaim vannak. A hugicák sorsa az (pláne, ha nővérük van), hogy ami az övék, az általában korábban a tesójuké volt, úgyhogy igazából semmi nem csak az övék. Nem panaszkodom, mert a szüleink erőn felül adtak meg nekünk mindent, amit tudtak, de azért most anyaként elérzékenyülök attól, hogy mi a Krauszommal mennyi olyan dolgot képesek vagyunk megadni a lányunknak, amire mi esetleg csak vágytunk" - írta Tóth Gabi a blogjában.