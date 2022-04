Az Exatlon bajnoka, Virág Andris egy édesanyjának tett ígérettel , hatalmas célokkal, és ha lehet, egy még nagyobb titokkal vágott neki az Exatlon All Star idei évadának.

Eddig senkinek nem beszélt róla, de Virág Andris most elmondta, hogy súlyos sérüléssel utazott ki Dominikára, hogy megmérettesse magát az Exatlon idei évadában. A baleset még tavaly nyáron történt, amikor egy rossz mozdulat következtében elszakadt az elülső keresztszalagja.

"Egy szituációból kitámasztottam a jobb lábammal és az megcsúszott. Ekkor éreztem és hallottam négy reccsenést, ki is kellett állnom az edzésből" – mondta a Borsnak Andris. "Az első vizsgálatok után, azt gondoltuk, csak egy húzódás. Három héttel később egy MRI vizsgálat mutatta meg, hogy nagyobb a baj, azért nem gyógyul a lábam, mert elszakadt az elülső keresztszalagom. Kétségbeestem, de a doki azt mondta, ha kellőképpen megerősítem a combizmomat, akkor nem lesz gond és tudok versenyezni, de azt tudnom kell, hogy előbb-utóbb meg kell majd műteni."

A karatés ennek ellenére is készült Dominikára, amiben erőnléti edzője, Török Gábor volt a segítségére: összeállított számára egy speciális gyógytornát.

"Gabi nagyon mesteri munkát végzett, mert ki tudtam menni az Exatlonba, versenyeztem is, nem is akárhogy, és még tudtam volna csinálni a végéig, ha a lábamon múlik a dolog, nagyon hálás vagyok neki" – mondta. "Az elején tartottam attól, hogy mi lesz kint, de nem féltem, mert tudtam, hogy mindent megtettem azért, hogy kint lehessek az All Star évadban. Természetesen vigyáztam rá, figyeltem az akadályokon, hogy mikor hova lépek, nehogy valami történjen!"