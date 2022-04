Bár a rezsicsökkentésnek köszönhetően minket egyelőre nem érintenek Nyugat-Európa egekbe szökő energiaárai, mindenképp érdemes arra törekednünk, hogy a lehető legkevesebb áramot fogyasszuk, ha másért nem, ökológiai lábnyomunk csökkentése miatt.

Természetesen nem lehet minden elektronikai cikket naponta kihúzni a konnektorból, de amelyeket az emberek szeretnek kényelmi megfontolásból standby módban hagyni, tehát csak kikapcsolni, de nem áramtalanítani, azok sok esetben földrajzi területtől függően jelentős összegekkel dobhatják meg a villanyszámlát.

Az egyik legelterjedtebb és legtöbbször bedugva hagyott eszköz az LCD tévé, mely óránként átlagosan 2.3 W-ot fogyaszt csak távirányítóval kikapcsolt állapotban.

Rajta is túltesznek azonban a játékkonzolok, melyek fantomfogyasztása óránként 5,4 W-ra is rúghat. Az első helyen meglepő módon a WiFi-modemek állnak, melyek 60 perc leforgása alatt akár 7-10 W-nyi áramot is elszívhatnak. Jelentős energiavámpírok továbbá a mosogató-, a mosó-, illetve a szárítógépek, valamint a mikrohullámú sütők is.

Tehát egyértelmű, hogy semmi esetre sem érdemes pusztán lustaságtól vezérelve elbliccelni ezeknek a készülékeknek az áramtalanítását – nemcsak a pénztárcánk, de a bolygó is hálás lesz érte.