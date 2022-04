Csodásan szép húsvét hétfőt jeleznek a bolygók. A napi horoszkóp szerint váratlan meglepetéseket is hozhat az ünnep utolsó napja... Vajon mi mindenre számíthatsz?

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)Húsvéthétfőn olyan beszélgetésekben lehet részed, amelyek megváltoztatják az álláspontodat egy bizonyos témával kapcsolatban. Nagyszerűen telik az idő a hosszú hétvége utolsó napján, és még egy érdekes ismeretséget is köthetsz.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)Mint mindig, a húsvéti ünnepen is egyszerre akarsz több dologgal foglalkozni. Pedig azt is megtehetnéd, hogy hétfőn nem csinálsz semmit, csak hagyod, hogy megtörténjenek a dolgok. Ja, hogy ehhez ki kellene engedni a gyeplőt a kezedből? Úgy is lehet!

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)Húsvét hétfőjén egészen meglepő irányba terelődhet egy beszélgetés. Hogy ez téged hogyan érint, az attól is függ, mennyire leszel nyitott a flörtre, és persze, hogy van-e párkapcsolatod. A bolygók jó hangulatot jeleznek az ünnepre.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)Te mindig nagyon megfontoltan viselkedsz, de húsvéthétfőn még saját magadon is túlteszel. Ez egyrészt jó, mert nem érhet meglepetés, másrészt hiba, mert elszaladhat melletted az élet. Az ugyanis kerüli a megfontoltságot... Szóval kalandra fel!

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)Kellemesen alakulnak a kapcsolataid: sok barátod van, és az is lehetséges, hogy a húsvéthétfőt együtt töltitek. Csak arra is ügyelj, hogy meghalld, ha tanácsot, segítséget vár valaki tőled. Még akkor is, ha esetleg nem mondja ki...

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)Húsvéthétfőn hallgass az intuíciódra, ha döntéshelyzetbe kerülsz. Meglepő ötleteid, sugallataid lehetnek, de fontos, hogy elhidd ezeket, mert így hamar megoldást találhatsz a felmerülő akadályokra. A hangulatod békés, kiegyensúlyozott.

