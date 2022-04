A filmkészítők mellett a színészeknek is lehetnek olyan beidegződéseik, melyek minden egyes filmjükben visszaköszönnek. Számos sztár védjegyévé vált 1-1 rendszeresen viselt ruhadarab, elszólás, vagy akár mozdulatsor is. Összeállításunkban olyan színészekről írunk, akiknél talán még nem vetted észre, de hidd el, ugyanazt csinálják minden filmjükben.

Jean-Claude Van Damme

A 61 éves harcművész már számos filmjében megcsillogtatta spárgázótehetségét. Fiatalkorában Claude Goetztől tanulhatott, aki karate, taekwondo és Muay Thai fogásokat tanított az ifjú tehetségnek. Színészként is kiemelkedett a többiek közül, hiszen a különböző mutatványok közepette képes volt teljes spárgát csinálni. Rugalmasságáról tanúbizonyságot tett például a Véres játék, az Oroszlánszív és A kalandor című filmjeiben is.

Angelina Jolie

Az Oscar-díjas színésznő, ha nem is mindegyik, de több világhírű akciófilmben fogott már fegyvert. A Lara Croft: Tomb Raider című produkció előtt Angelina nemcsak kickbox órákat vett, hanem sikeresen elsajátította a fegyverhasználatot. Ez a tudása számos szereplőválogatáson előnyt jelentett a Demona sztárjának, és ha őszinték akarunk lenni: a rendezők nem is találtak volna nála ügyesebb fegyvervirtuóz hősnőt. Tudását megcsillogtatta többek között a Salt ügynök, Az utazó, vagy a Mr. és Mrs. Smith című filmekben is.

Tom Hanks

A Forrest Gump sztárjának jóval többet kell pisilnie, mint ahogy általában más sztároknál megszokhattuk a filmvásznon. A Halálsoron című amerikai filmdrámában ennek hangsúlyos szerepe van, amikor a film egyik jelenetében John Coffey meggyógyítja Paul Edgecomb főnök húgyhólyaggyulladását. Egy másik ikonikus filmjében, a már említett Forrest Gump-ban pedig hatalmas poén hangzik el, amikor a főszereplő közli Kennedy elnökkel, hogy pisilnie kell.

Cameron Diaz

A 49 éves színésznő sosem volt szégyenlős. Cameron Diaz a Maszkban nyújtott alakításával világhírnévre tett szert, és ezt követően számos olyan filmben láthattuk, amelyben büszkén megmutatta idomait. Ilyen produkciói voltak az Édes kis semmiség, a Keresd a nőt! vagy a Charlie angyalai című sikerfilmek. Bármennyire is zavarba ejtő volt egy-egy filmjelenet, a Szexoktatás sztárja sosem hátrált meg!

Leonardo DiCaprio

A Wall Street Farkasa sztárjánál senki sem tud nagyszerűbb tószttal előrukkolni. Az Oscar-díjas színész már emelte poharát a Titanic és a Django elszabadul című filmekben is, de a legikonikusabb pohárköszöntőt a Nagy Gatsbyben mondta el. Utóbbiból megjelenése óta a rajongók mémek millióit gyártották. Kíváncsian várjuk, hogy Leonardo DiCaprio mikor mond ismét beszédet egy pohár ital társaságában.

Mel Gibson

Valószínűleg keveseknek tűnt fel, de a kétszeres Oscar- és Golden Globe-díjas színész korábban sűrűn megmutatta félig vagy teljesen meztelen testét a mozivásznon. A Halálos fegyver sztárjának fiatal korában nagyszerűen kidolgozott felsőteste volt, és a mai napig nők milliói rajonganak érte. Mel Gibson testét hol több, hol kevesebb ruhában láthattuk például a Bounty, a Mi kell a nőnek?, a Visszavágó, A rettenthetetlen, A folyó, a Mad Max és a Gallipoli című filmekben is.