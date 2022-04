Az úgynevezett rövid alvók, akiknek elég akár a napi hat óra alvás is, olyan génekkel rendelkeznek, amelyek elégségessé teszik az általánosnál kevesebb éjszakai alvást. A következtetés: a hatékony alvással eltöltött kevesebb idő nem egyenlő az alváshiánnyal.



Az amerikai tudósok megfigyelései azért is figyelemre méltóak, mert bár ellentétesek a jelenlegi gondolkodással, miszerint az alváshiány felgyorsíthatja a neurodegenerációt, állításuk szerint számos embernél az agy rövidebb idő alatt is teljesítheti az alvási feladatait. Mindezeket a hazai megfigyelések is megerősítik.



"Az alvás minősége kiemelt szerepet játszik a mindennapi teljesítéseink, a folyamatos döntéshelyzetek legmegfelelőbb kiválasztása, vagy például a kreativitás szempontjából" - hangsúlyozta G. Németh György, a Magyar Alvás Szövetség elnöke, a Budapesti Alvásközpont igazgatója. "Ezért is kerül az alváskultúra fókuszába az alvásminőség kialakításának, megőrzésének a programja Magyarországon is."