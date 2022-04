Az alvászavar a 21. században egyre elterjedtebb. Ha egész nap lótunk-futunk, egyszerre igyekszünk megfelelni a munkahelyünkön és a családi életünkben, bizony gyakran előfordul, hogy mire végre ágyba kerülünk, alvás helyett egyre csak forgolódunk. Sokszor az éjszakáinkra is rányomják bélyegüket a megelőző nap történései: a napközbeni feszültség miatt nem tudunk kikapcsolni, gondolataink a megoldásra váró feladatok körül járnak, emiatt pedig nehezen jön álom a szemünkre. Ha meg is próbálunk ezen valahogy segíteni, sokszor éppen hogy súlyosbítjuk a bajt. Nézzük, melyek a leggyakoribb tévhitek, amelyekről – hibásan! – azt gondoljuk, hogy majd megkönnyítik az alvásunkat.

Alkohol

A lefekvés előtt elfogyasztott pohár bor az elalvást ugyan megkönnyíti, de az alvásminőséget egészen biztosan rontja. Ha pedig netán többet iszunk a kelleténél, szinte borítékolható, hogy az éjszaka közepén felébredünk és csak nehézségek árán tudunk majd visszaaludni. A legrosszabb esetben az álmatlanság mellett szorongással is számolhatunk. Alkohol helyett inkább egy pohár gyógyteával próbálkozz!

Tévénézés

Sokan esküsznek rá, hogy a tévé előtt könnyebben elalszanak, és ez gyakran igaz is. Ám szinte biztos, hogy egy-két óra múlva úgyis felébredünk a fényekre és hangokra, és nem egykönnyen alszunk majd vissza. Ha már aludni készülünk, érdemes inkább kikapcsolni a televíziót, hogy az később ne zavarja a nyugalmunkat. A legjobb azonban, ha lefekvés előtt egy órával már nem használunk se számítógépet, se laptopot, se telefont: a „kütyük" kék fénye ugyanis az elalvást elősegítő melatonin termelését akadályozza, emiatt nehezen zuhanunk álomba.

Sport

Ha valaki alvászavarral küzd, gyakran ajánlják neki, hogy sportoljon, és akkor a fáradtságtól majd aludni is jobban fog majd. Ez akár igaz is lehet, de nem mindegy, mikorra időzítjük a testedzést. Ha rossz alvó vagy, akkor lefekvés előtt legalább 4 órával már fejezd be a sporttevékenységet, ugyanis az esti testmozgás felélénkíti a tested, emiatt tehát nehezebb elaludni.

Altatók, nyugtatók

Ha semmi nem válik be, olyankor sokan nyúlnak szintetikus altatókhoz vagy nyugtatókhoz, hogy aludni tudjanak. Ezek zöme ugyan gyorsan elaltat, ám legfeljebb pár órányi nyugodt pihenést képes biztosítani. Ráadásul ez ilyen gyógyszerek az érzékenyebbeknél másnaposságérzést, kábaságot okozhatnak, és használatuk mellett a hozzászokás veszélyével is számolni kell. Emiatt először inkább érdemes kipróbálnod valamilyen nyugtató, altató hatású gyógynövényes készítményt, amely hozzászokás nélkül könnyíti meg a pihenésedet.

A cikk megjelenését a Phytotec Hungária támogatta.

