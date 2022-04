Janicsák Veca februárban jelentette be, hogy férjével véget ért a házasságuk, de arról is vallott, hogy az elmúlt hónapokban megküzdött a méhnyakrákkal. Veca később azt is elárulta, hogy ő döntött a válás mellett. Most kiderült, hogy férjével hogyan osztották meg a gyerekük felügyeletét: az anyai teendőket továbbra is ő látja el, de Ábel is ugyanolyan része maradt a lányuk életének.

"Attól függetlenül, hogy a válás mellett döntöttem, Emma élete továbbra is a megszokott rendszerben, ritmusban folytatódik. Mindkettőnk számára elsődleges szempont, hogy ő a jövőben is boldogságban és békességben nevelkedjen. A mindennapi anyai teendőket változatlanul én látom el, de Ábel is éppen annyira az élete része, ahogyan eddig is. Mindent megtesz azért, hogy minél több időt töltsön a lányunkkal, a munkája és a tanulmányai mellett" - mondta a Borsnak Veca.

Férje a válás bejelentése óta csak egyszer nyilatkozott. "Papíron még nem váltunk el, és szeretném, ha Veca tudomásul venné, hogy a kislányunknak apukája is van, akinek ugyanolyan jogai vannak, mint neki" - mondta akkor a többi között. Nemrég pedig közösségi oldalára töltött fel egy fotót, melyen az ő és a kislányuk keze látható. "Közeleg a második tárgyalás. Egy a fontos, a kislányom" - üzente Ábel.