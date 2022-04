Az énekesnő sokáig úgy gondolta, hogy örökké fog élni, azonban a koronavírus miatt több barátját elveszítette, így az ő fejébe is befészkelte magát az elmúlás gondolata.

"Akármennyire is pozitív ember vagyok, néha én is elgondolkodom, hogy mi lesz, ha vége lesz. Sokszor úgy érezzük, hogy teljesen felesleges aggódni a jövőn, mert miénk az egész világ, na, ez az, amit mára már én is másképpen látok" – mondta a Borsnak. Hozzátette, hosszú évekkel ezelőtt elhunyt édesanyja is egyre többször jut eszébe.

"Néha azon kapom magam, hogy ülök az ágyon és azt gondolom, hogy édesanyámmal beszélgetek és annyit mondok neki, hogy Mami, nemsokára találkozunk."