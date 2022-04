A színésznő a People Magazinnak Out of the Corner című önéletrajzi könyve megjelenése kapcsán adott interjút, melyben többek között arról is beszélt, hogy két orrplasztikai műtétje is volt, annak ellenére, hogy világ életében plasztikaellenes volt. Ám édesanyja már gyerekkorától arra biztatta, műtesse meg az orrát:

Anyám nagyon szeretett engem, de gyakorlatias ember lévén azt javasolta, csináltassak orrplasztikát. Azt mondta: túl nehéz téged castingolni, könnyítsd meg a dolgukat. Megtettem, és valójában neki volt igaza. Nagyon idegesített, hogy folyton ezzel nyaggat, de ez nem arról szólt, hogy nem vagyok elég szép, inkább csak arról, hogy ha nem akarok színész lenni, oké. De ha mégis...

A második orrműtétje utáni első nyilvános megjelenésén, egy filmpremieren azonban Michael Douglas nem ismerte fel, ezért elfordult a színésznőtől, aki ekkor azt érezte, hogy jellegzetes orra nélkül a világ szemében már nem ugyanaz az ember, nem egykori önmaga.

Bár eleinte Hollywoodot okolta, azóta rájött, hogy nem a filmipar száműzte őt, önmagától "ült be a sarokba". A könyve címe is erre utal, illetve arra a jelgzetes mondatra, melyet Johnny (Patrick Swayze) mond a Dirty Dancingben: "Senki nem ültetheti Babyt a sarokba!" - Nos, Baby, azaz Jennifer Gray úgy döntött, most előjön, és 62 évesen több terve van, mint valaha.

Az interjúban a Patrick Swayze és közte lévő ellenszenvről is vallott. Elmondta, hogy nagyon nem volt meg köztük a kémia, noha szerelmespárt kellett játszaniuk. Normál esetben, ha két ember ennyire nem illik össze, akkor elköszönnek és mennek tovább, de itt ezt nem tehették meg. Ráadásul, miközben a rajongók azt várták volna, hogy az életben is imádják egymást, Swayze a feleségéért rajongott, és Gray is remekül megvolt Matthew Broderickel.

A Dirty Dancing egykori sztárja az interjúban azt nyilatkozta, hogy ha csak egy mondatot szólhatna még Swayze-hez, azt mondaná:

Nagyon sajnálom, hogy nem tudtam értékelni és szeretni azt, aki vagy, és helyette azt kívántam, bárcsak olyan lennél, amilyennek én akarlak.

A színésznő teljes gőzzel készül a kultfilm új verziójára, melynek ezúttal is ő játssza el a női főszerepét.