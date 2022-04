Néhány hete derült ki, hogy Csutira újra rátalált a szerelem. A kétgyermekes apuka nem sokáig rejtegette kedvesét, akit először Instagram-követőinek mutatott be.

A rajongók kivétel nélkül fejezték ki támogatásukat és jókívánságaikat az üzletember felé.

Sokan kíváncsiak voltak arra, mit szól Csuti új párjához Kulcsár Edina. Az édesanya nemrég megszólalt a témával kapcsolatban, elárulta, hogy nagyon nyitottan áll volt férje új párja felé.

"Gratuláltam is neki a barátnőjéhez, szerintem nagyon szép lány. Remélem, hogy Csuti is megtalálta a hozzáillő társát. Biztos vagyok benne, hogy nem véletlen, ha ő esélyt ad valakinek, úgyhogy részemről üdv a családban, Gina! Én nyitott vagyok, és szeretnék mihamarabb megismerkedni vele, hogy megbizonyosodhassak róla, jó kezekben lesznek a gyerekeim, ha majd vele is időt töltenek. Szerintem ehhez csak így, tiszta szívvel és normálisan lehet hozzáállni, legfőképp a gyerekek, de magunk miatt is" - tette hozzá Edina.