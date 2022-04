Január végén hivatalosan is véget ért Galambos Lajos házassága Boglárkával, azóta az új életét tervezi a család. Gigaösszegért árulják a luxuskúriát, amiben eddig az életüket töltötték, hogy mindenki tiszta lappal indulhasson. Lajcsi már arra is kész lenne, hogy új ember és új szerelem lépjen az életébe, van is olyan, akivel el tudná képzelni a jövőjét.

"Már hosszú ideje a csónakházamban éltem, és ott az egyedüllét kényelme megérintett, de ez nem jelenti azt, hogy nem akarok vagy nem tudok ebből kilépni. Az az igazság, hogy nyitott vagyok egy új szerelemre, és van is a környezetemben olyan, akivel el tudom képzelni, hogy hosszú távon egy párt alkossunk" - mondta a Blikknek Lajcsi.