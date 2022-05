A Bikák legjellemzőbb ismertetőjegye a makacsság. Ennek az állatövi jegynek a szülöttei rendkívül gyakorlatiasak, remekelnek a problémamegoldásban, megfontoltak és szeretnek akár évekre előre is tervezni. Pontosak, megbízhatóak és kitartóak, jól bánnak a pénzzel, határozottak és szilárd elképzelésekkel rendelkeznek. Nehezen lehet kihozni a sodrából egy Bikát, viszont, ha egyszer bosszús vagy haragos lesz, szinte lehetetlen kiengesztelni.

Szívesen segít, ad tanácsot és a szeretteiért, a számára fontos emberekért kész tűzbe menni. A sok pozitívum ellenére a Bikáknak is megvannak a rossz tulajdonságaik. Nehezen viselik, ha hibáznak és a tévedéseikkel aztán szembesítik őket. Előszeretettel keresnek bűnbakot, aki elviszik helyette a balhét. A Bikákkal nem érdekes vitázni, mert mindenkor kitartanak az álláspontjuk és a véleményük mellett; meg vannak győződve arról, hogy ez az egyetlen igazság. Mindig az övék az utolsó szó.

A Bikák mindig elérik a céljaikat, hiszen, amit a fejükbe vesznek, azt megvalósítják. Nem csoda, hogy e jegy szülöttei kimagaslóan sikeresek. A kitartó munka számukra tényleg meghozza a gyümölcsét.

II. Erzsébet (1926. április 21.)

A királynő munkabírása és munkatempója legendás. Ha nem hallottunk volna a makacsságáról, a hagyományokhoz való görcsös ragaszkodásáról szóló pletykákat, A korona című sorozatból megismerhettük szilárd jellemét.

Dwayne „The Rock” Johnson (1972. május 2.)

A Szikla láthatóan nemcsak nyughatatlan, de sosem elégszik meg a teljesítményével. Mindig újra, valami jobbra, tőle szokatlanra törekszik, miközben bármihez nyúl, az arannyá válik. Számtalan film és tévésorozat bizonyítja, hogy nem csak testépítőként tehetséges.

David Suchet (1946. május 2.)

Suchet közel 25 éven át játszotta a krimi királynőjének leghíresebb figuráját. Sokan vele azonosítják Agatha Christie Poirot-ját, és nem véletlenül, ugyanis ő az egyetlen színész, aki a belga detektív összes történetét megfilmesítette. Mi ez, ha nem ékes példája a kitartásnak?

Hosszú Katinka (1989. május 3.)

Ha egy emberrel kellene illusztrálni a Bikát, kérdés sem férne hozzá, hogy Hosszú Katinka lenne rá a legmegfelelőbb. A többszörös olimpiai bajnok úszónő kitartása példás, sikereit a világon milliók irigylik és jól tudjuk, hogy amit a fejébe vesz, azért kőkeményen megdolgozik.

Igó Éva (1956. május 4.)

A Bika mindenre képes a szeretteiért, és ha egyszer valakit a szívébe zár, sosem enged ki onnan. Igó Éva a Vígszínház oszlopos tagja és egyik legismertebb művésze, aki már 35 éve lép esténként a nagykörúti teátrum színpadára. Makacsságát mutatja, hogy a színészi pályától az sem tántorította el, hogy csak harmadik alkalommal vették fel a Színművészetire.

Adele (1988. május 5.)

A Bikákra jellemző az érzékiség és a szenvedély is, és ez a kettő kétségtelenül meghatározó Adele életében és persze a dalaiban is. Miközben zenéjén keresztül dolgozza fel az őt ért traumákat, az énekléssel gyógyítja be saját lelki sebeit, céltudatosan építi karrierjét.

Görbicz Anita (1983. május 13.)

Amikor a magyar női kézilabda-válogatott egymás után érte el a legnagyobb sikereket, akkor mindez fiatal lányok százait inspirálta abban, hogy beiratkozzanak kéziedzésre. Számukra pedig nem más, mint Görbicz Anita volt a követendő példa, az etalon, a hős. Anitát a világ legjobb női kézilabda-játékosának választották, és a mai napig ő tartja a magyar válogatott gólrekordját. A 233 válogatott meccse alatt 1111 alkalommal talált a kapuba.

Robert Pattinson (1986. május 13.)

Egykori tinibálványból és romantikus filmek főhőséből mára drámai alkotások címszereplője lett. Pattinson pályája hatalmas ívet járt be alig pár év alatt és legújabb filmjével, a Batmannel talán végérvényesen sikerült a háta mögött hagynia a vámpírmozik árnyékát.

Növényi Norbert (1957. május 15.)

Nem bízta a véletlenre sorsa alakulását Növényi Norbert. Profi sportolóként sikert sikerre halmozott, több magyar bajnoki cím mellett otthonában díszeleg egy kick-box világbajnoki, valamint egy birkózásban megszerzett olimpiai arany is. Sokan mégis színészként ismerik, ugyanis több szakképzése és diplomája mellett elvégzett egy színitanodát is.

Natalia Oreiro (1977. május 19.)

Két évtizeddel ezelőtt az egész ország a Vad angyal főcímdalát énekelte, még úgy is, hogy csak kevesen voltak, akik pontosan értették, miről is szól a nóta. A Cambio Dolor nemcsak hazánkban, hanem szerte a világon hatalmas siker volt, és nehéz eldönteni, hogy a telenovella vagy a dal volt-e népszerűbb.

Oroszlán Szonja (1977. május 19.)

Szonja játszott színpadon, filmen és sorozatban, de a legtöbben a humoráról ismerik. Sokan azt hitték, azért költözött az Egyesült Államokba, hogy ott folytassa a karrierjét, ám Szonja teljesen tiszta lappal kezdte újra az életét a tengerentúlon és elvégzett egy állatorvos-asszisztensi iskolát.

