Eddig is a tudatosság dominált Király Linda étkezésében, de az énekesnőnek most minden eddiginél drasztikusabb lépésekre kell rászánnia magát. Nem a fogyókúra izgatja – sokkal inkább az egészsége az, ami miatt újabb és újabb vizsgálatoknak veti alá magát. Legutóbb több mint 230 élelmiszerre tesztelték, amelyek nagy részéről kiderült: ártalmasak a szervezetére. Erről is beszél Linda a friss, szerdán megjelenő hot! magazinban.

„Bár egyre kevésbé szeretek az étkezésemről mesélni, hiszen sokszor érzem úgy, hogy mindent elmondtam a témáról, számomra is új felfedezés az az ételintolerancia-vizsgálat, amelyen átestem. Teljesen ledöbbentett az eredmény: a tojásból, lazacból és avokádóból álló reggelimről is megtudtam, hogy ártalmas számomra, és az alapanyagok közül csak az avokádót tarthatom meg. Ugyanígy kiestek az étrendemből a gyümölcsök is. Sebaj, a vörös húsokat továbbra is fogyaszthatom és a legtöbb zöld színű zöldséget is, bár a borsó és a káposzta szintén tiltólistára került" – magyarázza az énekesnő, aki mégis új erőre kapott.

