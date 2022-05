Sokan már akkor elkészítik a végrendeletüket, amikor még semmi okuk sem lenne a halálon gondolkodni. Mások viszont az utolsó pillanatig elhúzzák, nehogy ezzel is bevonzzák a kaszást.

Azt már megszokhattuk, hogy a sztárvilág bővelkedik a különc figurákban, akik nyíltan vállalják, ha furcsaságokat gyűjtenek, vagy ha rühellik az egyik legszentebb és legszebb ünnepet, a karácsonyt, vagy például abból sem csinálnak titkot, hogy mitől félnek a legjobban. A hóbortos ismert arcok a végrendeleteikben sem hazudtolják meg magukat.

Bizarr utolsó kívánságokban nincs hiány a sztárvilágban.

Dusty Springfield

A hatvanas évek emblematikus brit énekesnője már életében is különcnek számított. Dusty Springfield hosszan tartó, súlyos betegségben veszítette életét, a végakarata pedig igencsak meglepte a nyilvánosságot. Dusty pontosan meghatározta, mi történjen a halála után, azonban nem vagyonát, hanem imádott macskáját féltette. A végrendeletben kikötötte, hogy Nicholast külföldről behozott bébiétellel etessék, esténként játsszák le neki Dusty dalait és a hőn szeretett gazda hálóingjével takarják be. Az énekesnő még azt is meghatározta, hogy a macska egy beltéri faházban éljen élete végéig, és kérte, hogy Nicholast házasítsák össze barátjának nőstény cicájával.

Harry Houdini

A magyar származású amerikai kaszkadőr és szabadulóművész emberek ezreit nyűgözte le látványos műsoraival és színpadi trükkjeivel. Közel száz évvel ezelőtt bekövetkezett halála előtt különleges dologra kérte a feleségét. Houdini arról rendelkezett, hogy kedvese évente egyszer tartson szeánszt, amelyen megpróbálja megidézi a szellemét. Hogy életben maradt felesége biztos legyen abban, hogy a jó szellemmel sikerült felvenni a kapcsolatot, megállapodtak egy titkos kódsorban, amelyet csak ők ketten ismertek.

Fred Baur

Fred Baur nem tartozik a hírességek táborához, ellenben a találmányát nincs ember, aki ne ismerné. A biokémikusként és csomagolástervezőként is dolgozó Baur találta fel és szabadalmaztatta a Pringles chips jellegzetes henger alakú dobozát. A szakember arra kérte a gyerekeit, hogy a hamvai egy részét egy Pringles-dobozba téve temessék el.

Tupac

Minden idők egyik legismertebb rappere tragikusan fiatalon vesztette életét. Az egyik éjjel hazafelé tartott, amikor egy másik autó gurult az övék mellé a piros lámpánál és a várakozás közben tüzet nyitottak a rapperre. Még élt, amikor kórházba szállították, de hiába volt a számos életmentő beavatkozás; végül saját édesanyja kérte, hogy kapcsolják le a gépekről a mesterséges kómában tartott gyermekét. A legenda szerint a hamvai egy részét marihuánás cigibe keverve szívták el a barátai. Pontosan úgy, ahogy a Black Jesus című dalában is elhangzik...

Gene Roddenberry

Az eredeti Star Trek alkotójának rendkívül kalandos élete volt. A jogi pályát nagyon hamar otthagyta azért, hogy repülhessen és nem kellett sok idő, hogy csatlakozzon az amerikai légierőhöz. A leszerelés után rendőrnek állt, az írás pedig csak ezután kapott nagy szerepet az életében. Westernt és krimit is írt, ám az igazi áttörést a Star Trek című sci-fi hozta meg számára. A végrendeletében sem szabott határt a fantáziájának és nem kisebb dolgot kért, mint hogy a világűrben temessék el. Roddenberry volt az első, akinek a hamvait az űrben szórták szét.