Heatlie Dávid és Dóri négy évvel ezelőtt ismerkedett meg, és május 21-én lesz az első házassági évfordulójuk.

"Gyorsan eltelt ez az egy év, megtanultuk egymást elfogadni, azokat az apró dolgokat is, amit addig nehezen sikerült. Kiegyenlítődött az a mérleg, ami alapja tud lenni egy házasságnak. Mindketten sokkal elnézőbbek vagyunk, elérkezett a kapcsolatunk egy olyan fázisba, hogy mindamellett a legjobb barátom, jól működünk férj és feleségként is" – mondta a zenész a Borsnak. Hozzátette, egyikük sem túlzottan romantikus, bár ő azért mindig meg szokta lepni valamivel az évfordulókon feleségét, de beérik az apró kedvességekkel is.

"Időnként olvasom édesanyám nyilatkozatait, hogy készül a nagymama szerepre, de egyelőre ez még csak most kezd körvonalazódni. Jelenleg lakáskeresésben vagyunk, Budapest külvárosában szeretnénk megtalálni az álomotthont, és már úgy készülünk, hogy ebben a gyerekszoba is helyet kapjon. Dórinak is voltak kételyei ez ügyben, de látunk körülöttünk arra példát, hogy a gyereknevelést is lehet lazán kezelni" – mondta.

"Jövőre már a gyerekkérdésre is rákészülünk. Amikor kissrácként megkérdezték tőlem, hogy mi szeretnék lenni, gyakran mondtam, hogy apuka. Főleg fontos anyukám és apukám miatt is, hogy sokáig láthassák még az unokájukat. Régóta vágyom az apaszerepre, ráadásul hétköznap ráérek, így minden adott a családalapításhoz, nagyon nagy álom."