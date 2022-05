Ördög Nóra lesz ezúttal is az Ázsia Expressz műsorvezetője. A forgatás már elkezdődött, a Nánási család pedig pár nap csúszással ugyan, de megérkezett Jordániába.

Ahogy arról korábban mi is írtunk, elkezdődött az Ázsia Expressz új évadának forgatása. A szereplők és a stáb ezúttal Jordánia felé vették az irányt, Ördög Nóra pedig már a reptéren bejelentette, hogy hamarosan a családja is csatlakozik hozzájuk.

Sokak örömére közkedvelt családi sorozatuk, a Nánázsia is visszatér, ám addig sem hagyja tartalom nélkül követőit: aki szeretne, már most betekinthet a forgatás kulisszái mögé. A család Instagram-oldalán azt a meghitt pillanatot is láthatjuk, amikor a család egyesül.

A új évadban egyébként többek között Gáspár Bea és Gáspár Győző, Király Viktor és Király Linda, valamint Marics Peti és Valkusz Milán is harcba szállnak a fődíjért. A forgatás június közepén ér véget, a stáb egy hónapot tölt Ázsiában.