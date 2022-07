Sió, az elátkozott tündérlány

Hol volt, hol, nem volt, élt egyszer egy csodaszép tündér a Balaton partján, akit úgy hívtak, Sió. A gyönyörű tündér haja úgy szikrázott, mint az arany, az orcája úgy piroslott, mint a rózsa, a szeme pedig hol kékben, hol zöldben játszott, mint maga a tó vize. Sió tudatában volt szépségének, és bizony ki is használta ezt. Sokszor megesett, hogy egy-egy legényt elcsábított a kedvesétől, majd kis idő múltával el is hagyta a kiszemeltet. A férfiszív pedig meghasadt a bánattól. Sió azonban nem törődött ezzel, élvezte a hódításait és a hatást, amit kiváltott a legényekből.

Egy nap a Bakonyban élő Kamor fiára is szemet vetett és elhatározta, elcsavarja a fejét. Ez nem is tartott sokáig, az ifjú hamar belehabarodott a szép tündérbe, aki a fiút arra kérte, hogy hozzon neki varázserejű hársfavirágvizet a Bakony legveszélyesebb sziklafaláról. A szerelmes ifjú el is ment érte, ám amikor visszatért a veszélyes útról, azt látta, hogy a kedvese már egy másik férfit csábítgat. Ez annyira elkeserítette, hogy felkapaszkodott a tihanyi sziklafalra és levetette magát róla. Éktelen haragra gerjedt Kamor, amikor a fia haláláról értesült, s megesküdött, hogy bosszút áll a kevély tündéren. Magához vette a hársfavizet és megátkozta, majd így adta át Siónak a mágikus folyadékot. A tündérlány nagyon megörült a varázsszernek, s azonnal elkezdte magára locsolni, hogy szépsége határtalan legyen. Ám ahelyett, hogy még ellenállhatatlanabbá vált volna, a hajkoronája rút, tekergőző kígyókká változott. Kamor átka beteljesedett, s Sió egészen addig nem kaphatta vissza szépségét, amíg az igaz szerelem – amelyet olyan sokszor kigúnyolt – fel nem oldozta. Ez pedig még sokáig váratott magára, egészen addig, amíg Helka és Kelén nem segített neki.

Helka és Kelén

Helka a tihanyi vár vak urának lányaként látta meg a napvilágot, akinek akadt egy nővére is, Horka. A két testvér azonban tűz és víz volt, mind külsőre, mind természetre egyaránt. Helka szőke fürtöket örökölt és kedves, segítőkész jellemet, míg Horka ébenfekete tincseihez irigy és gonosz személyiség társult. Horka hangja ráadásul ijesztő is volt, így nem nagyon akadt kérője, egészen addig, amíg Sió nem segített Thuznak, egy messzi hercegnek, hogy megváltoztassa a lány rikácsolását. Sió azt hitte, ha támogatja a fiatalokat, akkor majd ők is segítenek az őt sújtó átkot feloldani. Thuz és Horka azonban igazán gonoszak voltak és nem segítettek Siónak, mi több, azt a remetét is becsapták, akihez Sió elküldte az ifjút, mivel nála volt a varázsgyűrű, amellyel Horka borzalmas rikácsolását csilingelő, édes szóvá tudták végül változtatni. Thuz a remetének is ígéretet tett, amikor megkapta tőle a gyűrűt, hogy azonnal visszaviszi, ha Horka átváltozása sikerrel jár. Ám végül, akárcsak Siót, őt is becsapta Horka és Thuz. A remetének azonban akadt egy fia, Kelén, aki szintén megpróbálta visszaszerezni a varázsgyűrűt, s bár nem jár sikerrel, közben találkozott Helkával. A lány nagyon elkeseredett, amikor az ifjú elmesélte, hogy a testvére és annak férje mit tettek, majd elhatározta, meggyógyítja Kelén apját, aki ágynak esett a gyűrű elvesztése miatt. Míg Helka állhatatosan gyógyítgatta a remetét, a két fiatal szív között igaz szerelem szövődött.

Eközben Horka és Thuz aljas tervet eszeltek ki, hogy megöljék Helkát. Ehhez egy boszorkány segítségét kérték, aki azt javasolta, mondják azt Helkának, hogy az apja szeme világát csak egy varázserejű hal tudja visszaadni, amely a Balaton közepén él. Azt persze nem mondták, hogy ez a hal Sió kedvence, így a tündér iszonyú vihart gerjesztett, amikor meglátta Helkát és Kelént, amint a halacskát keresik. Ahelyett azonban, hogy a két fiatal a vesztébe rohant volna, ahogyan Horka és Thuz remélte, megismerkedtek Sióval, aki végül segített nekik. Természetesen a gonosz házaspár a halat nem adta oda a vak hercegnek, helyette inkább újabb veszélyes küldetést eszeltek ki: most Kelénnek kellett volna megszereznie a varázsvizet, amely meggyógyíthatja szerelmese apját. Azt persze most sem említették, hogy a varázsvizet egy hatalmas vaddisznó őrzi. Horka és Thuz azt remélte, hogy Kelént megöli a fenevad, Helka pedig majd belehal a bánatba. Ám ez a terv sem járt sikerrel. Kelén ugyanis találkozott Kamorral, aki segített neki. A gonosz házaspár azonban ezt a mágikus nedűt sem adta oda a vak hercegnek, helyette saját maguk használták fel. Rájuk azonban – mivel rosszindulatúak voltak – másképp hatott: Horka csúf hollóvá változott, Thuz pedig vaddisznóvá.

S hogy mi történt Helkával és Kelénel? Kamor segítségével mégis sikerült a vak hercegnek visszaadni a szeme világát, aki ezután áldását adta a párra és megeskette őket. A szerelmes ifjú házaspár első útja pedig Sióhoz vezetett, és együtt feloldották az átok alól.

