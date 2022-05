Többféle drogot használhatott egyszerre halála előtt Berki Krisztián, legalábbis holtteste mellett a kokain mellet más kábítószereket és szteroidot is találtak a rendőrök.

K. Istvánt gyanúsítják azzal, hogy Berkinek drogokat adott el, de a férfi azt állítja, csak az edzőteremből ismeri a celebet, soha semmilyen kábítószert nem adott el neki.A rendőrségnek a tippet Berki Mazsi adta, de csak egy becenevet tudott mondani, amihez K. István ügyvédje szerint védencének semmi köze nincs:

"Berki Renáta említett egy olyan becenevet, amihez a védencemet kapcsolták. De már most szeretném kijelenteni, hogy ezen a becenéven őt soha senki nem hívta, nem emlegette. Ez nem az ő beceneve volt" - mondta el dr. Parti Ágnes ügyvédnő a Tények riportjában.

Az ügyvédnő arról is beszélt, hog Berki Krisztián sokféle kemikáliát használt, részben a testépítés, részben hasonló folyamatos miatt, melyek együttes hatásának vizsgálata sok kérdésre választ ad majd. Dr. Parti Ágnes szerint, ha kiderül, milyen összetételű drogokat használt az elhunyt celeb, az is kiderülhet, honnan szerezte be azokat.