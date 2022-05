A Szex és New York sorozat ikonikus férfi szereplőjét, sokak álompasiját, Chris Noth-t több nő is szexuális zaklatással vádolja. Ennek hatására felesége elhagyta, kirúgták friss sorozatából, a The Equalizerből, és úgy néz ki, hogy az És egyszer csak... sorozat epizódjaiból is kiírták.

Sarah Jessica Parker a napokban a The Hollywood Reporter kérdéseire válaszolt, ahol megkérdezték, milyen a viszonya most a sorozatbeli férjével.

"Nem tudom, hogy készen állok-e már arra, hogy erről beszéljek. Szerintem nem. Nem producerhez méltóan reagáltam erre a hírre, még dolgoznom kellett volna rajta" - fogalmazta meg a színésznő.