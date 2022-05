Ugye te sem gondoltad volna, hogy már Karády Katalin is szerepelt magyar sci-fiben? Pedig igen, és ez a hazai filmgyártásban nem túl gyakori műfaj azért kitermelt magából több különleges alkotást is, amelyeket most az időutazós Zanox – Kockázatok és mellékhatások premierjének apropóján gyűjtöttünk listára.