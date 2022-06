Vannak megosztó dolgok, amelyek miatt akár kapcsolatok is tönkremehetnek. A müzlit vagy a tejet öntjük-e előbb a tálba? A végén vagy a közepén nyomjuk meg a fogkrémet? A ketchupos dobozt fejjel lefelé vagy pedig állítva tesszük a hűtőbe? Nemcsak ezekben a kérdésekben, hanem abban sincs egyetértés, hogy vajon melyik volt a valaha készült legrosszabb magyar menzakaja. Vannak ugyanis olyan fogások, amelyeket egyesek utálnak, mások viszont sorba álltak a repetáért.

Összegyűjtöttük a legmegosztóbb magyar ételeket, amelyek meghatározták a gyerekkorunkat.

Paradicsomos káposzta

Kevés olyan embert ismerni, aki szeretné, vagy esetleg rajongana a paradicsomos káposztáért. Az egykori menzás gyerekek örök életükre meggyűlölték ezt az ételt, és felnőttként hallani sem akarnak róla, hogy ez kerüljön valamikor a családi asztalra. Ezzel az édes "főzelékkel" azonban méltatlanul elbánt a menza konyhája, hiszen fasírttal kínálva nemcsak finom, de laktató fogás is.

Főtt hús, meggymártás és pirított dara

Az egykori kisiskolásoknak még ma is rémálmokat okoz ez az étel, amely az évtizedek alatt rendes nevet sem kapott megalkotójától. A menza elengedhetetlen fogása azonban nem árul zsákbamacskát, hiszen pontosan azt kapjuk, amit ígér: főtt húst, meggymártást és pirított darát. A hús általában az aznap kínált húsleveshez szolgáltatta az ízt, a mártás befőttből készült, a darát pedig más ételekből is jól ismerhettük. Furcsa kombináció, sokan mégis habzsolva fogyasztották.

Tejbegríz

Nincs ember, aki ne szeretné a tejbegrízt, hiszen pofonegyszerű, isteni és laktató fogás, amely reggelire, ebédre és vacsorára is kiváló választás. A tökéletes, menzás tejbegríz titkát legalább annyian szeretnék megtudni, mint hogy hol is van elrejtve a Frigyláda, azonban senki sem tudja, mitől más és finomabb az iskolai verzió. A margarin, a tejszín vagy a sok-sok cukor lenne a titok?

Paradicsomleves

Ki ne szórakozott volna azzal, hogy evés helyett a leveshez kínált betétből próbálta kirakni a nevét, vagy éppenséggel trágár üzeneteket formázott a tálcára a konyhás néniknek. A paradicsomleves hasonlóan megosztja az embereket, mint a paradicsomos káposzta, de talán nem utálják annyira, mint a főzeléket. Könnyen elkészíthető és tartalmas étel ez is, amely az édesszájú gyerkőcök körében volt igazán népszerű.

Finomfőzelék

Amíg a főtt hússal kínált meggyszószos pirított dara azt kínálta, ami a neve, addig a finomfőzelék egyesek szerint minden volt, csak finom nem. A főzelékek a menzák Jolly Jokerei, hiszen nincs olyan növény, amelyet ne tudtak volna felhasználni hozzá. Borsó, tök, répa, sárgaborsó, krumpli, spenót, sóska és saláta: csak néhány termény, amelyből játszi könnyedséggel készült főzelék. Ezek kombinációja a finomfőzelék, amelynek a mirelit zöldégkeverék adta az alapját, és a feltét tükörtojás, fasírt, sült hús, pörkölt, sült virsli, de egyes helyeken egy szelet kenyér is lehetett.

Tojásleves

Sokan két kézzel tolták el maguktól az erőteljes köményillatot árasztó levest, amelyben bizarr foszlányokban úszott valami. Kéltségtelen, hogy a tojásleves látványa nem túl gusztusos, az íze ellenben egészen kellemes. Hozzá kell szokni a tojás állagához, de ha pirított kenyérkocka volt mellette, akkor még azok is jó szívvel ették, akik elsőre húzták a szájukat.

Darás tészta

Szinte biztos, hogy sokan éveken át rosszul ejtették ennek az ételnek a nevét, és az utolsó falattal a szájukban álltak oda a konyhás nénik elé, hogy kérnek repetát a darázstésztából. Amilyen egyszerű, olyan nagyszerű étel ez is, hiszen csak tészta, búzadara, porcukor és lekvár kell hozzá. Ha jó minőségű, finom ízű a tészta és nincs szétfőve, emellett a lekvár is házi, akkor még ma is megállja a helyét a családi asztalon.

Sóskafőzelék

A kelbimbó, a brokkoli és a tök mellett a spenót és társa, a sóska is azon növények közé tartozik, melyek egy életre traumatizálták a gyerekeket. Miközben a divatos diéták és a smoothie-k egyik elengedhetetlen részévé vált a spenót, a sóskába még senki nem lehelt újra életet. A sóska pedig tele van vitaminnal, és főleg tavasszal igazi immunbomba a szervezet számára.

Piskótakocka csokiöntettel

Megosztja az egykori menzás diákokat, hogy elég-e ebédre a leves után a desszert. A piskótakocka ugyanis nem a harmadik fogás volt, hanem néha ez váltotta ki a húsos, főzelékes ételeket. Míg egyesek imádták, mások inkább a büfé felé vették az irányt. A piskótakocka a csokiöntet nélkül nemcsak unalmas, de száraz és talán ízetlen is lett volna, de nyakon öntve az édes és meleg szósszal, azonnal a mennyekbe repítette az éhes gyermekeket.

Mákos tészta

A máknak is számtalan jótékony hatása ismert, ám ezzel sem lehet meggyőzni azokat, akik gyerekként egy életre megutálták. Aki viszont szereti a mákot, annak mindegy, hogy azt szélesmetéltre, nudlira vagy tejbebe áztatott kiflikarikákra szórják, mindig sorban fog állni a repetáért. A mákos tészta akár a darás tészta párja is lehetne, hiszen szinte ugyanaz a recept, amelyet a porcukor és lekvár tesz még édesebbé.