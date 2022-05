A cgm, azaz curly girl method néhány évvel ezelőtt látott napvilágot Lorraine Massey-nek hála. A módszer lényege alapvetően az, hogy megkíméljük a hajunkat minden károsító eszköztől, legyen szó a samponokban található, a hajat tönkretevő összetevőkről, vagy akár a hővel való formázásról. A módszert eredetileg a kifejezetten göndör hajú nőknek találták kil, akiknek nagyon oda kell figyelniük, mit csinálnak a hajukkal, és sokkal több időt vesz igénybe az ápolása, pláne, ha egészséges, szép tincseket szeretnének. De ez ne riasszon el senkit, az egyenes hajú hölgyek is bátram beleépíthetik a trükköket mindennapjaikba, hiszen csak profitálni tudnak belőle.

Bónuszként pedig ott van az a csoport, akik sosem tudják eldönteni, hogy egyenes vagy hullámos a hajuk, mivel minden hajmosás után más a végeredmény. A cgm-et bevetve jó esély van arra, hogy hamarosan ők rájönnek arra, hogy valójában csodás hullámokkal rendelkeznek, csupán meg kell találniuk a számukra megfelelő termékeket és trükköket.

Hogyan kezdj bele a curly girl methodba?

Az első, és talán legfontosabb lépés, hogy tudd, mi az, amit ne tegyél. A rossz szokások elhagyása már félsiker. Rengeteg mindennapi praktika van, amit mindannyian használunk időről időre abban a hitben, hogy jót teszünk vele a hajunknak, pedig valójában csak folyamatosan roncsoljuk. Ilyenek a klasszikus, szulfát tartalmú samponok, a különféle hővel dolgozó hajformázó eszközök, hajkefék és fésűk, vízben nem oldódó szilikonok, az alkohol és a parfüm.

A második lépés, hogy tudd, mi az, ami jót tesz a hajadnak: a gyengéden tisztító összetevők, mint a kokamidopropil-betain és a decil-poliglükóz, a bőrpuhító szerek, mint a shea vaj, olívaolaj és egyéb növényi olajok, a fehérjék, mint a búza, búzacsíra, szója. Emellett fontos a haj hidratálása, amire a panthenol, a növényi glicerin, az aminosavak és az aloe vera is szuper.

Mielőtt belevágunk a konkrétumokba, fontos megjegyezni, hogy ha ezzel a módszerrel tartjuk karban a hajunkat, az jóval időigényesebb lesz annál, mint amikor nyáron csak gyorsan megmossuk, a szárítást pedig a nap melegére bízzuk. Időigényessége azonban mégis megéri, mert a végeredmény magáért fog beszélni.

Az alaprutin nem sokban tér el a megszokottól: tisztítás, kondicionálás, formázás és szárítás. A termékek kiválasztása azonban már okozhat egy kis problémát, hiszen a drogériákban igen kevés szulfát-, alkohol- és szilikonmentes sampon áll rendelkezésünkre, de ma már rengeteg olyan magyar és külföldi oldal van, ahonnan könnyedén be lehet szerezni a számunkra legmegfelelőbb eszközöket.

A hajmosás titka a szulfátmentes samponokban rejlik. Ha mindeddig szulfáttartalmú sampont használtál, akkor beletelik egy kis időbe, mire a hajad megszokja az új rendszert, és alkalmazkodik az új, mindenmentes termékhez.

Ezt követi a hajbalzsam, ami lehet kimosható, de olyan, is, amit később nem kell leöblíteni. Fontos, hogy a balzsamból megfelelő mennyiséget használj, és minden tincsre jusson belőle. Ez a mennyiség persze hajtípústól függően más, de az biztos, hogy jóval több kell belőle, mint amennyire első körben gondolnál. Ha már alaposan beledolgoztad a vizes (valóban vizes, és nem törölközőszáraz) hajadba, jöhet egy ritka fogú fésű, amivel átfésülöd, majd ezt követően a fésűt tedd is el egy olyan helyre, ahol a következő hajmosásig nem is találod meg.

Ezután következik az izgalmas rész, a hajformázás. Fontos ismét megjegyezni, hogy a göndör hajat innentől nem fésüljük, mivel akkor legjobb esetben is olyan lesz a végeredmény, mint a Harry Potter kulcs- és háztájőrzőjének, Hagridnak a lobonca. A hajformázáshoz lehet használni zselét, krémet, habot, és jó tudni, hogy a megfelelő minőségű termék nem fogja sem megkeményíteni, sem elnehezíteni a hajat, még akkor sem, ha sokat használunk belőle. A termékeket alulról, a hajat felfelé nyomogatva érdemes felvinni. Ettől a mozdulattól már így, vizes állapotában is láthatóvá válnak a hajunkban lévő hullámok.

A haj megszárítására pedig két opció körül válogathatunk: vagy hagyjuk, hogy a hajunk megszáradjon a levegőn, vagy használhatunk diffúzort, de mindenképp a legalacsonyabb fokozaton a legalacsonyabb hővel - ez az igazán időigényes rész.

Ameddig nem szárad meg teljesen a hajunk, ne is nyúljunk hozzá, azonban a száraz hajat még érdemes a kezünkkel a tövénél összerázni, hogy elnyerje végső, igazán szép, puha és hullámos formáját.