A felfúvódás hátterében számos egészségügyi probléma állhat, és amennyiben egy orvossal vagy dietetikussal folytatott konzultáció során fény derül arra, hogy nálad mi váltja ki ezt a kellemetlen panaszt, célirányos kezelést érdemes alkalmaznod. Bármi is legyen a gond, az alábbi házi gyógymódokkal gyorsan és hatékonyan veheted fel a harcot a bosszantó bélpanaszok ellen.

Probiotikumok

A jótékony baktériumokat és gombákat tartalmazó kiegészítők közül nem egyszerű választani. Egyrészt mindenkinek más válik be, másrészt a különféle problémákra más-más probiotikumokat ajánlanak az orvosok. Például egy alapvetően gyulladt bélrendszer állapotán ronthatnak a tejsavat termelő baktériumok, valaki pedig az élesztógombákra érzékeny, így inkább a bacikat tartalmazó készítményekkel járhat sikerrel.

Amennyiben biztosra akarsz menni, próbáld ki az ugyan borsos árú, de rendkívül hatékony földalapú baktériumkultúrákat, melyek ellenállnak a gyomorsavnak és általában irritációt, hasmenést sem váltanak ki!

Emésztőenzim-komplex

Ha a panaszok étkezés után jelentkeznek, és nincs tudomásod ételérzékenységről vagy allergiáról, jót tehet, ha kicsit tehermentesíted a gyomrodat, és evés előtt beveszel egy minden makrotápanyag feldolgozására specializált enzimkomplexet. Ezek gyakorta tartalmaznak laktázt is, tehát a sokaknál irritációt kiváltó tejcukor emésztését is segítik. Ha vegetáriánus vagy vegán életmódot folytatsz, akkor sem kell lemondanod ezek jótékony hatásairól, hiszen már sokhelyütt lehet kapni növényi eredetű enzimkiegészítőket is.

Emésztést segítő tea vagy gyógynövénytabletta

A borsmenta, a kamilla és a gyömbér teája hatékonyabbá teszi az emésztést, megkönnyíti a gyomrot és a beleket, így segíthet megszüntetni a puffadást. Ha enyhe hashajtó hatásra is szükséged van, a szennalevél-, a kömény- és az ánizstea fogyasztása is beválhat. Ugyanezeket a gyógynövényeket kapszulák, tabletták formájában is beszerezheted, így bármikor előkaphatod őket, ha baj van.

Testmozgás

Egy jó alapos átmozgató edzés – természetesen hasizomgyakorlatokkal megspékelve – ráncba szedi a beleidet, felturbózza az anyagcserédet és az idegeidet is kisimítja, tehát tökéletes gyógymód a puffadásra. Sokszor az is elég, ha elvégzel néhány nyújtógyakorlatot, melyek szintén serkentik a keringést, ellazítják a görcsös izmokat, megnyugtatnak: így a szervezetedben rekedt levegő is könnyebben távozhat.

Akupresszúrás masszázs

Amennyiben van lehetőséged, fekve, de akár ülve vagy állva is kipróbálhatod az alábbi masszázstechnikát: a köldököd felett nagyjából négyujjnyira, azzal egy vonalban a mutatóujjaddal enyhe nyomást gyakorolva kezdd el körkörösen masszírozni a hasadat! Folytasd 1-2 percig, majd ugyanennyi ideig körözz a másik irányba is! Szintén könnyíthet a puffadáson, ha ugyanezt a technikát a köldököd alatt kb. kétujjnyira alkalmazod.

Vitaminok és ásványi anyagok

Gyakran a stressz miatt felgyülemlett testi feszültség, kimerültség felelős a puffadásért, ám ennek az állapotnak elejét veheted egy megbízható multivitaminnal. Sokszor az is elég, ha elkezdesz szedni egy kalcium-mangézium-B-vitamin-komplexet, mely bizonyítottan segít megőrizni az idegrendszer egészségét.

Folyadékbevitel

Ahhoz, hogy emésztésed és általános anyagcseréd kielégítő legyen, eleget kell innod. Ha nem vagy hozzászokva a nagyobb mennyiségű folyadékfogyasztáshoz, egész napra elosztva fokozatosan növeld az adagokat! Étkezés előtt és után fél órával azonban ne idd tele magad, mert így felhigítod a gyomornedveidet, ez pedig nehezebb emésztéshez, következésképp felfúvódáshoz vezethet!

Vízmelegítő palack

Ha épp nincs lehetőséged beülni egy lazító forró fürdőbe, megteszi egy hasra helyezett melegvizes párna is. A kellemes meleg ellazítja az izmokat, serkenti az étel áthaladását a beleken, egyúttal az idegesítő légbuborékok is könnyebben, gyorsabban távoznak majd.

Illóolajok

Típustól függően külsőleg és belsőleg is használhatod az erre a célra alkalmas terápiás minőségű és hatású aromatermékeket. Fontos, hogy csupán illatosításra kifejlesztett olajokat ne kenj a bőrödre, mert irritációt okozhatnak, gyógyhatással pedig nem rendelkeznek!

A 100%-os borsmenta-, citromfű-, gyömbér-, ánizs-, illetve édeskömény-olaj akár natúr vivőolajjal a hasfalra masszírozva szinte azonnal enyhítheti a puffadást és a hasfájást.

Megelőzés

A puffadás leküzdése gyakran elhúzódó, bonyolult folyamatnak tűnik, hiszen az érzékeny bélrendszerrel megáldottak sosem tudhatják, mi és mikor váltja ki náluk a fokozott bélgázképződést és a kellemetlen feszülést. Sokaknak elég akár egy negatív gondolat, míg mások csak a köztudottan puffasztó ételektől, italoktól éreznek lufit a hasukban.

Fontos a testtudat és a rendszeres információgyűjtés, hiszen mindenki egyedi eset, nincs egy általánosan alkalmazható rendszer, mely minden tünetegyüttesre ráhúzható. Ha gyanítod, hogy bizonyos ételekre, például a tejtermékekre vagy a gluténtartalmú ételekre, esetleg a mesterséges édesítőszerekre, az élesztőre, bizonyos rosttípusokra vagy az erős fűszerekre reagál hevesen az emésztőrendszered, próbáld egy ideig mellőzni az adott élelmiszert vagy összetevőt, hátha megleled a probléma kulcsát! Mozogj rendszeresen és igyál eleget, valamint igyekezz naponta legalább 7-8 órát aludni!

Ha nem szűnnek, vagy állandóan visszatérnek a panaszaid, mindenképp keresd fel a háziorvosodat, aki beutal majd a szükséges szakrendelésekre!

Nyitókép: Shutterstock