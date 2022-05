A Szolnoki Palacsintafesztiválon csalta meg barátnőjét Azahriah, ráadásul nyilvánosan, egy vécé mellett történt az eset. Erről videó készült, ami bejárta az internetet. Az előadó barátnője, Luna azóta már többször reagált a történtekre, most ismét megszólalt a közösségi oldalán.

"Az üzeneteim egy része abból áll, hogy: ha egy normális, átlagos férfival jössz össze, az soha nem csalt volna meg! Ilyenkor ti tényleg el is hiszitek, amit írtok? Szerintetek a nem híres emberek körében nem létezik a megcsalás? Könyörgöm, hány olyan lány van itt is, akit egy pék csalt meg, vagy egy festő, vagy egy autószerelő... Mindenki tudja azt mérlegelni, mennyi jót kapott a kapcsolatban és mennyi rosszat. Nekem nem ti vagytok a közeli barátaim, ti nem tudjátok, nekem milyen volt a kapcsolatom, mert semmit nem publikáltunk ezzel kapcsolatban, szóval nem tőletek kérem a tanácsot sem. Hagyjatok már engem azokkal a szövegekkel, amit mindig mindenki mond kötelezőszerűen akkor, ha valakit megcsaltak... Az élet nem fekete és fehér. Én még pár napig kint leszek külföldön egyedül a gondolataimmal, gondjaimmal, és majd szépen eldöntöm, mit is szeretnék. Sok csalódáson vagyunk már túl, sokszor adtam második esélyt, az esetek nagy részében nem volt értelme... ettől függetlenül nem bántam meg, mert legalább biztosra kiderült minden. És volt olyan is, hogy utána jó volt, és teljesen más miatt mentünk szét" - írta Luna