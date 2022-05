Magdi kihasznál minden percet, amit a gyermekeivel tölthet és be is számol minden örömteli eseményről, pillanatról a saját közösségi oldalán. Május elején megmutatta, milyen csodás szobában töltik mindennapjaikat az ikrek, most pedig egy meghitt fotóval dobta le a cukiságbombát.

Az énekesnő ugyanis egyszerre öleli mindhárom babáját. Amilyen gyorsan cseperednek az ikrei, erre már nem sokáig lesz lehetősége.

Magdi a szülés után májusban tért vissza először a színpadra, és javában készül júliusi koncertjére is, amit már nagyon várnak a rajongói.