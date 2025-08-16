Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Újabb luxusesküvő: összeházasodott Logan Paul és szupermodell barátnője - Fotók!

2025.08.16.
A világhírű influenszer és a dán Nina Agdal a Comói-tónál mondta ki egymásnak a boldogító igent. Számtalan híresség és Logan öccse Jake Paul is résztvett a luxusesküvőn.

Megházasodott a világ korábbi elsőszámú influenszere Logan Paul. A Youtube-sztár és dán szupermodell barátnője Nina Agdal Olaszország legszebb helyén a Comói-tónál tartott luxusesküvőt. A helyszínválasztás nem véletlen, ugyanis kétévvel ezelőtt ezen a helyen kérte meg Logan a barátnője kezét.

A luxusesküvőn számtalan híresség vett részt

A TimesoOfIndia számolt be róla, hogy a szerelmespár augusztus 15-én házasodott össze egy privát ceremónia keretében. Az esküvő helyszíne a Villa d'este volt, amely egy több száz éves díszkerttel rendelkező rezidencia Olaszország legszebb részén. A násznép a történelmi kertben kapott helyet a képek tanúsága szerint. A vendégek között volt Logan öccse Jake Paul is, aki az elmúlt években azzal tett szert világhírnévre, hogy profi boxolóvá vált. Vele volt a barátnője Jutta Lerdam is, aki hatszoros világbajnok, és olimpiai ezüstérmes gyorskocsolyázó. Rajtuk kívül ott volt Oliver Tree zenész, Georges St-Piere korábbi pankrátor, Hailey Clauson szupermodell, és Gstaad Guy komikus is. 

Az esküvőn készült képeket itt tudjátok megtekinteni:

A buli hevében Logan és Jake úgy döntött, hogy szétverik a több emeletes esküvői tortát. A produkciójuk a friss feleség tetszését is elnyerte, ugyanis nevetve figyelte, ahogy beleboxolnak a fiúk a tortába:

Logan Paul 2017-ig a világ legnézettebb Youtube-sztárja volt, azonban az egyik videójával népharagot váltott ki, ami után rengeteg követőjét veszítette el. Logan ugyanis a japán Aokigahara erdőben kamerázott le egy holttestet, majd nevetett a felvételeken, és kifigurázta az öngyilkosokat. Azóta a férfi pankrátor-karrierbe kezdett, és már olyan szintre ért el a tudása, hogy 10 nap múlva John Cena-val mérkőzhet meg a ringben. A néhány hónapos megbotlás után pedig a pénzügyi helyzete is rendeződött, ugyanis néhány hónappal ezelőtt már az új 20 millió dolláros házáról készített videókat a 24 milliós követőtáborának:

