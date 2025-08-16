Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
12 csillagjegy 12 hiba: ezekkel szabotálják a párkapcsolataikat

asztrológia párkapcsolat csillagjegy horoszkóp
Life
2025.08.16.
Ha tudod, mi a legnagyobb hibád a szerelemben, könnyebb lesz megmenteni a kapcsolatodat. Hiszen minden csillagjegynek megvan a maga bája… és a maga buktatója is.

A csillagjegyek rossz tulajdonságai nemcsak a mindennapokban, hanem a párkapcsolatainkban is felütik a fejüket. Néha észre sem vesszük, hogy ugyanazt a hibát követjük el újra és újra, aztán csodálkozunk, hogy a kapcsolat nem működik. Nézzük, milyen hibákat követnek el az asztrológia szerint időről időre a csillagjegyek, ha romantikus kapcsolatról van szó.

Csillagjegyek tulajdonságai, amikkel tönkre teszik a párkapcsolataikat
Ezekkel a tulajdonságaikkal rombolhatják szét a kapcsolataikat a csillagjegyek. 
Forrás: Shutterstock

Csillagjegyek párkapcsolat-gyilkos tulajdonságai

Tüzes hibák: Kos, Oroszlán, Nyilas

A Kos csillagjegy imádja a szenvedélyt, de sokszor túl impulzív. Nem mindig gondolja át, mit mond, és ezzel könnyen megbánthatja a párját.
Az Oroszlán csillagjegy önbizalma lehengerlő, de néha túl sok figyelmet vár, és ha nem kapja meg, drámát csinál belőle.
A Nyilas csillagjegy kalandvágyó természete miatt hajlamos elfelejteni, hogy a kapcsolatban a stabilitás is fontos – nem csak az izgalom.

Földies tévedések: Bika, Szűz, Bak

A Bika csillagjegy ragaszkodása imádnivaló, de ha makacssággá fajul, szinte lehetetlen vele kompromisszumra jutni.
A Szűz csillagjegy túlzott kritikussága gyakran rombolja a párkapcsolat légkörét. Teszi mindezt még akkor is, ha csak „segíteni” akar.
A Bak csillagjegy a célok megszállottja, de sokszor a munka fontosabb lesz számára, mint a szerelem, és ez hosszú távon eltávolíthatja a párját.

A csillagjegyek szerelmi életébe ezek a hibák csúszhatnak be
Ahhoz, hogy boldog szerelmi életed lehessen, érdemes tisztában lenned csillagjegyed párkapcsolat-gyilkos tulajdonságával.
Forrás: Shutterstock

Levegős bakik: Ikrek, Mérleg, Vízöntő

Az Ikrek csillagjegy könnyen unatkozik, és hajlamos érzelmileg elkalandozni, ha nem kap elég ingert.
A Mérleg csillagjegy a harmóniára törekszik, de olykor annyira fél a konfliktustól, hogy inkább nem mondja ki, ami bántja – ez viszont idővel mérgezi a kapcsolatot.
A Vízöntő csillagjegy szabadságszeretete csodás, de ha túlzásba viszi, a párja úgy érezheti, kívül rekedt az életén.

Vizes vétkek: Rák, Skorpió, Halak

A Rák csillagjegy érzékenysége bájos, de a túlzott sértődékenység könnyen falakat húz a két fél közé.
A Skorpió csillagjegy szenvedélyes és hűséges, de ha féltékeny lesz, szinte elviselhetetlenné válhat.
A Halak csillagjegy romantikus álmodozása gyönyörű, ám ha nem a valóságban él, a kapcsolat alapjai inoghatnak meg.

Tanulság: mindenki követ el hibákat, de ha felismerjük a saját csillagjegyünk „párkapcsolati csapdáját”, máris tettünk egy lépést afelé, hogy jobbá tegyük a szerelmi életünket.

10 kellemetlen igazság a kapcsolatodról, amit folyamatosan figyelmen kívül hagysz

Van egyfajta fáradtság, ami azokon a napokon kísér, amikor látszólag minden jól megy, de valami legbelül mégis szorít. Azt mondogatod magadnak, hogy minden rendben van, minden kapcsolatban vannak hullámvölgyek, normális, ha nem mindig vagy boldog, de legbelül tudod, hogy ez nem csak egy átmeneti időszak. Ez valami mélyebb, valami, amit megtanultál figyelmen kívül hagyni, hogy ne kelljen változtatnod.

Tinder helyett boszorkányság: ezekkel a mágiákkal tudod bevonzani a nagy őt, a csillagjegyed szerint

Úgy érzed, eleged van a ghostingból és a véget nem érő jobbra húzásokból? Talán itt az idő, hogy a csillagokhoz fordulj – gyertyákkal, rituálékkal és egy csipetnyi romantikus mágiával.

Melyik csillagjeggyel érdemes egyéjszakás kalandba bonyolódni, és melyikkel SOHA?

Ha csak egy éjszakára szól a sztori, nem árt tudni, melyik jegy garantálja a tüzet – és melyik hoz inkább drámát a pizsipartid helyett.

 

