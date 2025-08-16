12 csillagjegy 12 hiba: ezekkel szabotálják a párkapcsolataikat

A csillagjegyek rossz tulajdonságai nemcsak a mindennapokban, hanem a párkapcsolatainkban is felütik a fejüket. Néha észre sem vesszük, hogy ugyanazt a hibát követjük el újra és újra, aztán csodálkozunk, hogy a kapcsolat nem működik. Nézzük, milyen hibákat követnek el az asztrológia szerint időről időre a csillagjegyek, ha romantikus kapcsolatról van szó.

Ezekkel a tulajdonságaikkal rombolhatják szét a kapcsolataikat a csillagjegyek.

Forrás: Shutterstock

Csillagjegyek párkapcsolat-gyilkos tulajdonságai

Tüzes hibák: Kos, Oroszlán, Nyilas

A Kos csillagjegy imádja a szenvedélyt, de sokszor túl impulzív. Nem mindig gondolja át, mit mond, és ezzel könnyen megbánthatja a párját.

Az Oroszlán csillagjegy önbizalma lehengerlő, de néha túl sok figyelmet vár, és ha nem kapja meg, drámát csinál belőle.

A Nyilas csillagjegy kalandvágyó természete miatt hajlamos elfelejteni, hogy a kapcsolatban a stabilitás is fontos – nem csak az izgalom.

Földies tévedések: Bika, Szűz, Bak

A Bika csillagjegy ragaszkodása imádnivaló, de ha makacssággá fajul, szinte lehetetlen vele kompromisszumra jutni.

A Szűz csillagjegy túlzott kritikussága gyakran rombolja a párkapcsolat légkörét. Teszi mindezt még akkor is, ha csak „segíteni” akar.

A Bak csillagjegy a célok megszállottja, de sokszor a munka fontosabb lesz számára, mint a szerelem, és ez hosszú távon eltávolíthatja a párját.

Ahhoz, hogy boldog szerelmi életed lehessen, érdemes tisztában lenned csillagjegyed párkapcsolat-gyilkos tulajdonságával.

Forrás: Shutterstock

Levegős bakik: Ikrek, Mérleg, Vízöntő

Az Ikrek csillagjegy könnyen unatkozik, és hajlamos érzelmileg elkalandozni, ha nem kap elég ingert.

A Mérleg csillagjegy a harmóniára törekszik, de olykor annyira fél a konfliktustól, hogy inkább nem mondja ki, ami bántja – ez viszont idővel mérgezi a kapcsolatot.

A Vízöntő csillagjegy szabadságszeretete csodás, de ha túlzásba viszi, a párja úgy érezheti, kívül rekedt az életén.

Vizes vétkek: Rák, Skorpió, Halak

A Rák csillagjegy érzékenysége bájos, de a túlzott sértődékenység könnyen falakat húz a két fél közé.

A Skorpió csillagjegy szenvedélyes és hűséges, de ha féltékeny lesz, szinte elviselhetetlenné válhat.

A Halak csillagjegy romantikus álmodozása gyönyörű, ám ha nem a valóságban él, a kapcsolat alapjai inoghatnak meg.