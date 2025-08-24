Heti szerelmi horoszkóp augusztus 25-31.: az Oroszlánra dráma, az Ikrekre érzelmi hullámvasút vár

Augusztus végén a tűzjegyekre váratlanul szenvedélyes, és intenzív viták várnak, amelyeket csak a humor és a kreativitás simíthat el. A vízjegyeknél előtérbe kerülnek az érzelmek, és a szeretet veszi át az irányítást. A földjegyek semmi másra nem vágynak már a nyár végén, csak nyugalomra és stabilitásra. A levegőjegyek azonban felülnek egy érzelmi hullámvasútra, amelynek a végén egy mély és sorsfordító beszélgetések várhat rájuk. Mutatjuk mit tartogat számunkra a nyár utolsó heti szerelmi horoszkópja.

Heti szerelmi horoszkóp: lássuk mit tartogatnak számunkra a csillagok

Forrás: Shutterstock

A heti szerelmi horoszkóp agusztus 25-31.:

Kos

Augusztus utolsó hetében zaklatottabbnak érezheted magad, mint szeretnéd. A feszült bolygóállások könnyen hozhatnak apró vitákat a pároddal vagy randihelyzetben. A jó hír: a harmóniát kereső fényszögek segítenek kisimítani a hullámokat.

Bika

A Vénusz–Plútó szembenállás intenzív érzelmi változásokat hoz. Kapcsolatban lehetsz féltékenyebb vagy érzékenyebb a szokásosnál, szingliként pedig feljöhet egy régi minta, amit érdemes elengedned. Egy őszinte beszélgetés most gyógyító erővel hathat.

Ikrek

Vigyázz, ne húzd ki a saját lábad alól a szőnyeget… Most hajlamos lehetsz egyik nap bevallani, másnap visszavonni érzéseidet. Ez a hullámvasút jellemző most a párkapcsolatban és randizásnál is. A bolygók azt súgják, hogy inkább maradj jelenben, és akkor szólj, amikor valóban szívből jön. Hétvégén valaki olyan tűnhet fel, aki segít tisztábban látni, mit is akarsz igazán.

Rák

Kapkodás helyett inkább válaszd a szeretet egyszerűbb formáit. Egy romantikus séta, közös főzés vagy apró gesztus most sokkal többet ér, mint nagy ígéretek. A feszültebb energiák miatt vigyázz, hogy a pénz körüli stressz ne rontsa el a meghitt pillanatokat.

Oroszlán

A Vénusz belép a jegyedbe, ami ragyogó kisugárzást ad, ugyanakkor a Plútóval való szembenállás próbára tehet. Könnyen kialakulhat erőfitogtatás a kapcsolatban. Jobban jársz, ha inkább kreatív ötletekkel, humorral oldod a helyzetet.

Szűz

Most az univerzum kétszer annyi lehetőséget ad a békére, mint a vitákra. Ha kapcsolatban vagy, a közös tervek, az ősz megtervezése erősítheti a köteléket. Ha szingli vagy, ne lepődj meg, ha valaki a környezetedben egyre inkább más fényben tűnik fel.

Mérleg

Nyugodtabb heted lesz, mint másoknak – érdemes kiélvezni. Romantikus programokra kiváló az időszak, akár kettesben, akár egy új ismeretséggel. Fontos, hogy ne keverd bele magad mások párkapcsolati drámáiba, mert az lehúzhat.

Skorpió

Most a legfontosabb feladatod az egyensúly. Ha túl sok energiát adsz a munkának, a szívedben kevesebb marad a párodnak vagy a randiknak. Légy tudatos: időt kell szánnod az intimitásra és a kapcsolódásra is. Vigyázz, hogy a féltékenység vagy birtoklási vágy ne rontsa el az összhangot.

Nyilas

A nyár búcsúja érzékenyen érint, de az univerzum tartogat még néhány meglepetést. Lehet, hogy utazás vagy spontán találkozás hoz izgalmat a szerelmi életedbe. Ha kapcsolatban vagy, érdemes közös élményt szervezni, hogy új energiákat hozzatok a hétköznapokba.

Bak

Hétfőn vigyázz a szavakkal: bármennyire is óvatos vagy, valaki könnyen megsértődhet. Kapcsolatban inkább a békítésre törekedj. Szingliként ne engedd, hogy az apró félreértések elrontsák a kedvedet.

Vízöntő

Valaki próbálgatja a határaidat, de ne feledd: az erőd nem a visszavágásban van, hanem a nagyvonalúságban. Ha kapcsolatban vagy, a kedvességed sokkal többet gyógyít, mint a sértődés. Ha szingli vagy, egy találkozás megmutathatja, mennyire vonzó tud lenni a megértő, nyitott hozzáállásod.

Halak

A környezeted idegesebb lehet, de neked nem kell ebbe belefolynod. Párkapcsolatban te lehetsz az, aki nyugodt jelenlétével elsimítja a feszültségeket. Ha szingli vagy, egy laza, kötetlen találkozás sokkal többet hozhat, mint gondolnád.