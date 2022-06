A meztelencsigák elleni méreg a háziállatokban és más hasznos állatokban is kárt tehet. Lehet kapni már természetes anyagokból készült csigaölőket, de ezeket aranyárban mérik. Érdemes kipróbáni a sörcsapdát, ami kíméli a környezetet, a csigákkal viszont képes elbánni. Egy mélyebb edényt kell a földbe ásni úgy, hogy a pereme egy szintben legyen a talajjal. Töltsük meg félig sörrel. Az illat odavonzza a csúszómászókat, beleesnek a folyadékba, kijönni pedig már nem tudnak. Aki nem szeretne sört használni, kipróbálhatja ezt a módszert vízbe kevert élesztővel is, tapasztalatok szerint az is tökéletesen működik - írja a Ripost.