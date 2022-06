Szandiról közismert, hogy sokat mozog, sportol és odafigyel az életmódjára. Az énekesnő a negyvenen túl is bomba formában van, a lánya pedig, úgy tűnik, örökölte édesanyja adottságait.

Szandi és Bogdán Csaba lánya, Blanka tavaly nyáron költözött ki Amerikába, ahol egy teljes éven át vigyáz egy ott élő család gyerekeire. Blanka az egyetemi tanulmányait is passziváltatta azért, hogy bébiszitterként dolgozhasson és világot lásson. Ehhez nemcsak a családjától, hanem szerelmétől is külön kellett költöznie, ugyanis párja sem követhette őt a tengerentúlra.

Blanka viszont folyamatosan tartja a kapcsolatot szeretteivel és rajongóival is, akikből nem kevés van kevés az Instagramon. Szandi lányát majdnem 14 ezer ember követi, akik mind egyszerre értesülhetnek a 22 éves fiatal kalandjairól. Blanka pedig nem szégyenlős: nemcsak az általa meglátogatott gyönyörű helyekről, hanem saját magáról is posztol, bikinis képekkel forrósítja fel az amúgy is meleg nyári napokat.