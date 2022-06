Korábban írtunk már arról, hogy a fogyás kitartás, türelem és önmegtartóztatás nélkül reménytelen. A rövid idő alatt, rengeteg kiló ledobását ígérő csodaétrendek és divatdiéták általában nem többek, mint üres ígéretek, a tartós fogyásért ugyanis hosszú távon tartható, egészséges, egyénre szabott étrend szükséges.

Ahelyett, hogy elkezdenél kiadni egy csomó pénzt különböző csodaszerekre, méregdrága fogyasztó teákra és felesleges, „plusz zsírégetést" ígérő táplálékkiegészítőkre, olvasd el cikkünket, és gondold át újra, milyen alapanyagokból állítod össze a nyári étrendedet.

Uborka

Ha te is az egészséges életmód elkötelezett híve vagy, biztosan tudod, hogy az uborka sok szempontból remek választás.Kalóriaszegény, tele van vitaminokkal és ásványi anyagokkal, emellett nagyon finom, és nem üli meg a gyomrot.

Az uborka emellett lúgosító hatással bír, elindítja az anyagcserét, és a legjobb, hogy ha a kertedben nincs is, nyáron szuper áron szerezhetjük be.

Nem csak nyersen, zöld salátában, de ecetes lében lereszelve is isteni finom, sőt, a vizedbe szeletelve, ízesítésként is használható.

Spenót

Nem véletlen, hogy Popeye kedvence is a spenót. Szerencsére egyre népszerűbb alapanyag, és sokan már a friss nyári salátákba is dobnak pár spenótlevelet. Talán nem is tudják, milyen jól teszik, hiszen a spenótnak nagyon magas a rosttartalma, ennek köszönhetően pedig segít az anyagcsere beindításában. A spenótban sok a kálium is, így enyhe vízhajtó hatással bír, ha tehát fogyni szeretnél, tökéletes választás.

Ha nem szereted az ízét, könnyedén becsempészheted a napindító turmixodba vagy smoothiedba, vagy apróra vágva a rántottádat is feldobja.

Áfonya

Ha megkérdezel egy dietetikust, milyen gyümölcsöket ajánlott fogyasztani, garantáltan azt fogja mondani, hogy elsősorban bogyós gyümölcsöket. Az áfonya isteni finom, tele van C-vitaminnal, magas a rosttartalma, és szuper antioxidáns-forrás. Akárcsak az uborka, ez a lila gyümölcs nyáron egészen jó áron elérhető, arról nem is beszélve, hogy akadnak olyan szerencsések, akiknek a kertjében terem.

Az áfonya fogyasztása azoknak is erősen ajánlott, akiknek gond van az emésztésével, ugyanis segíti az egészséges székletürítést. Ha az eddig leírtak nem győztek meg, elárulunk még egy dolgot: az áfonya zsírbontó hatással bír.

Bizony, jól olvastad, egyre több kutatás alátámasztja, hogy az áfonya növeli a diéta hatékonyságát, és úgy hat a testre, akár egy maroknyi zsírégető bomba. Ennek az oka, hogy az áfonya növeli a szervezet polifenolszintjét, ami nagy arányban képes lebontani a szervezet zsírsejtjeit, sőt, segítenek megakadályozni az újraképződésüket is.Őszibarack

Az őszibarack a nyár egyik legnagyobb slágere, már ami a gyümölcsöket illeti. Amellett, hogy nagyon finom és édes, tele van C-vitaminnal, káliummal és béta-karotinnal - utóbbi a szervezetben A-vitaminná alakul, ami segít megőrizni a szem egészségét - zsírégető hatással is bír.

A barack egy szigorúbb diéta, vagy életmódváltás kellős közepén is beiktatható az étrendbe, bár érdemes a délelőtti, kora délutáni órákban fogyasztani. Az őszibarack a magas rost- és víztartalma révén segíti a fogyást: 100 gramm őszibarack mindössze 40 kalóriát tartalmaz. A gyümölcs 85-90%-a vízből áll, ami elősegíti a szervezet hidratálását és az anyagcserét is serkenti. Ha ez nem lenne elég, az őszibarack enyhíti a székrekedést, gyorsítja az emésztést, pektin tartalmának köszönhetően ugyanis a vastagbélbe érve megváltoztatja a széklet víztartalmát.