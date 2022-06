Hihetetlen, de igaz! Lékai-Kiss Ramóna és Lékai Máté 3 évvel ezelőtt döntötték el, hogy örökre összekötik az életüket.

A színésznő ebből az alkalomból tett vallomást közösségi oldalán. A férjével közös fotóhoz az alábbi szöveget írta:

"Hol is kezdjem...❣️ Ritkán szoktunk nyilvánosan ömlengeni, de ma engedjétek meg nekünk, ugyanis ma vagyunk három éves házasok! Kimondani is durva ! Tudom, tudom, a három nem is olyan sok, és a cél nekünk is az 50, de annyira menő, hogy három éve azt mondhatom, hogy a férjem. Úgy szeretek feleség lenni. Nekem ez szent kötelék és igyekszem mindent megtenni azért, hogy ez még nagyon sokáig így legyen (mondjuk örökké ♀️ )! Hétvégén volt egy beszélgetés, ahol egy szerelmespár elmesélte, hogy mikor először találkoztak, milyen ruhában volt a másik, én persze azonnal "számon kértem" a férjemen, hogy vajon emlékszik-e rá ,mit viseltem az első randin..... nem emlékezett, én persze megsértődtem, de csak csöndben, mert ha megkérdezte volna Máté, hogy Ő mit viselt, nem tudtam volna válaszolni ♀️ ! Arra viszont emlékszem, milyen volt az első pillantás, az első csók, az első érintés, hogy mennyire levett a lábamról, hogy két perc alatt 100 kérdést tett fel, hogy vicces volt, hogy a szép szemeivel rámnézett, hogy úgy kezelt, mint egy "kislányt".... és akkor ott, azonnal és menthetetlenül beleszerettem és ez azóta is tart! Csak azt kívánom nekünk, (bár tudom, Te nem hiszel a Hamupipőke-mesében) hogy ez a szerelem tartson örökké!❤️ Szeretlek és köszi, hogy vagy!"