Zimány Linda őszintén beszélt arról, hogy ő is megvívta a saját csatáit az önelfogadás érdekében.

"Mostanra forrt ki igazán a stílusom, korábban hajlamos voltam nyolcszázféle darabot vásárolni, mert nem tudtam, hogy mi áll jól nekem" – mesélte stílusa kapcsán a Story magazinnak a gyönyörű modell, aki azt is bevallotta, hogy sosem volt maradéktalanul elégedett magával. 36 éves korára jutott el odáig, hogy bár továbbra sem látja tökéletesnek magát, megtanult ezzel együtt élni.

"Most sincs tökéletes testem, de 36 éves koromra már elfogadtam önmagamat, és elégedetten nézek a tükörbe. A kor előrehaladtával a minőségre is egyre többet adok, most már inkább csak egy-egy darabot veszek, azt viszont tíz éven keresztül hordom. Ilyen például az egyik Chanel táskám, amit még tizennyolc éves koromban kaptam, illetve az egyik kedvenc bőrkabátom, amit már több mint hét éve használok, és pont ugyanolyan, mint új korában."