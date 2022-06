Berki Krisztián május 6-án távozott az élők sorából, tragikusan fiatalon hunyt el. Két kislányt hagyott hátra, akik közül a kisebbik, Emma még csak néhány hónapos. Felesége, Mazsi igyekszik visszatérni a "normális" kerékvágásba, így a közösségi oldalakra is. Nemrég egy videót tett közzé Instagram-oldalán, amelyen kislányuk fejlődésébe avatta be a rajongóit, és az is kiderült, hogy egy fontos pillanatot még átélhetett Emma életében Krisztián.

"Anyák napján együtt voltunk Krisztiánnal, amikor az első falatokat ette Emma édesburgonyából" - mondta elérzékenyülve Mazsi legfrissebb videójában.