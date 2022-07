A Vénusz elhelyezkedése a születési ábrában megmutatja, hogyan hangolódsz magadra, és hogyan viszonyulsz másokhoz. Megmutatja az igényeidet és a vágyaidat a szerelem, a romantika, az intimitás, a szex és a párkapcsolat terén. Felfedi a szeretetnyelved legmélyebb zugait, és azt is, hogy hogyan közvetíted mások felé az érzelmeidet.

Megmutatkozik benne a másokkal való bensőséges kapcsolatunk, hogy mit szeretnénk a családunktól, a barátainktól, a szerelmünktől, a szeretőnktől. A Vénusz feltárja, hogy mi az, amitől elindul bensőnkben a bizsergés, és azt is, hogy mi az, ami igazán nagy sebet tud ejteni a szívünkön.

Hogy megtudd, melyik jegyben állt a Vénusz a születésedkor, használd az Astronet kalkulátorát, melynél szükség lesz a pontos születési dátumodra, órára és percre pontosan, és a születési helyedre. Ha pedig ez megvan, olvasd el alább, hogy hogyan befolyásolja a Vénusz a szerelmi életedet.

Vénusz a Kosban

A Kosban lévő Vénuszt enyhén szólva is leginkább a tűzijátékhoz lehetne hasonlítani. Tisztában van azzal, hogy ki ő és mit akar az élettől, ráadásul kifejezetten heves jegy. Nagyon független, és ezt a partnerétől is elvárja. Szereti a viharos szerelmet és szenvedélyt, azonban gyorsan elunja magát. Szenvedélye és vezetői hajlama másokat is energikusságra ösztönöz, viszont iszonyatosan nehezen adja ki a kezéből az irányítást - csak akkor, és akkor is csak ritkán, ha tényleg nagyon elcsavarta a fejét valaki. Azonban hajlamos minden megfontolás nélkül beleugrani egy-egy kapcsolatba, és örök szerelmet esküdni, akkor is, ha még nem biztos az érzelmeiben.

Vénusz a Bikában

A Bika jegy szülöttei szoros kapcsolatban állnak Aphroditéval, a szerelem, a szépség és az öröm istennőjével. Édesek, szeretnek másokról gondoskodni, ami olyan emberré varázsolja őket, akikről az ember azt kívánja, bárcsak barátok lennének. A szerelemben hol gondoskodók, hol lepedőakrobaták, így egyensúlyban tartva az adni és kapni elvét. Szükségük van a stabilitásra, így előfordulhat, hogy kiszolgáltatottnak érzik magukat a változásokkal szemben.

Vénusz az Ikrekben

Imádja a társaságot és rendkívül bájos. Buliról bulira és társaságról társaságra jár, ami megtévesztő lehet, azonban ha valaki érdekli őt, akkor a végsőkig kitart mellette, csupán szüksége van arra, hogy mozgásban maradjon és folyamatosan impulzusok érjék. Nemcsak átélni, de megérteni is akarja a szeretet lényegi részét.

Vénusz a Rákban

A Vénusz jegyében lévő Rákról hatványozottan igaz, hogy kívülről keménynek tűnik, azonban belül puha és szeretetteljes, és külső keménységük védi őket a szívfájdalomtól. Sebezhetők, és ez igazán vonzóvá teszi őket, azonban szenvedélyesen védik magukat és azokat, akiket igazán szeretnek. Természetük gondoskodó, de meg kell tanulniuk meghúzni a határokat, hogy mások ne éljenek vissza odaadásukkal.

Vénusz az Oroszlánban

Az Oroszlánban lévő Vénusz úgy gondolja, hogy az élet egy hatalmas buli. Lelkesek és kedvesek, ezt pedig környezetükre is könnyedén átragasztják. Szeretik az embereket, az emberek pedig viszontszeretik őket. Szükségük van arra, hogy odafigyeljenek rájuk, és különlegesnek érezhessék magukat. Ezt viszont ne keverjük össze az önzőséggel, hiszen adni ugyanúgy szeret, ahogy kapni is. Tipikus egyeduralkodók, így addig lehet élvezni a jóindulatukat, amíg a koronát egyedül ők birtokolják.

Vénusz a Szűzben

A Szűzben lévő Vénusz bármeddig hajlandó elmenni azért, akit szeret. Fontos számára, hogy gondoskodjon és adjon - lényegében ez a szeretetnyelve. Fordítva viszont már nem ilyen egyszerű számára, hiszen nehezen fogadja el, ha más viszonozná a gondoskodást. A párkapcsolat számára projekt, és folyamatosan a tökéletességet keresi, ezzel ösztönözve a partnerét is. Ragaszkodik a hagyományokhoz, a rendszerekhez és az erkölcsösnek gondolt elvekhez.