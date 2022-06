Egyik nap követi a másikat, Tóth Gabiék élete pedig, - ahogy mindenki másé is -, teljesen átlagos módon zajlik. Figyelnek egymásra, de még többet a gyermekükre, hiszen hónapról hónapra, napról napra fejlődik, alakul. A szülők ezért igyekeznek is minden szabad percüket vele tölteni. Az énekesnő – aki a 100. Magyar Derby háziasszonya –, a kislányáról is mesél a szerdán megjelenő hot! magazinban.