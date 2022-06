Kétség sem férhet hozzá, hogy ha híres whiskyzőket kellene felsorolnunk, elsőre biztosan férfinevek jutnának eszünkbe, hiszen Frank Sinatráról, Winston Churchillről és John Wayne-ről is köztudott volt, hogy imádják a barna aranyat. Vannak azonban olyan, világszerte ismert nők, akik nemcsak rácáfolnak a sztereotípiákra és pezsgő, valamint koktélok helyett whiskyt isznak, hanem nyíltan vállalják, hogy odáig vannak a „férfiak italáért".

Sophia Bush

Sophiát tinisztárként ismerte meg a világ a Tuti gimi című sorozattal, ám idén már a negyvenedik születésnapját ünnepli az érett színésznővé vált amerikai sztár. Busht legutóbb keménykötésű rendőrnőként láthatták a tévénézők, ugyanis három éven át oszlopos tagja volt a Bűnös Chicago című kriminek. Ez a vonal pedig közelebb is áll hozzá, mint korábbi szerepei, ugyanis saját elmondása szerint is "régivágású lány", talán ezért is szereti már régóta a "férfiak italát". Húszéves kora óta nagy rajongója a whiskynek, ma pedig nemcsak nagykövete a Johnnie Walkernek, hanem részt vett a márka limitált, női kiadású italának, a Jane Walkernek a kampányában is.

Ava Gardner

Hollywood aranykorának egyik legfényesebb csillaga volt Ava Gardner. Az amerikai színésznő idén ünnepelné századik születésnapját, és hosszú távú tervei közt szerepelt, hogy megélje nemcsak a háromjegyű életkort, hanem a 150. életévét is. Ezen vágya sajnos nem valósult meg, azonban így is teljesült egyik utolsó kívánsága. A legendárium szerint Gardner azt kívánta, hogy ha eljön érte a halál, akkor egyik kezében egy szál cigarettával, míg a másikban egy pohár whiskyvel búcsúzzon a földi léttől. Erre végül a tervezettnél korábban, 67 évesen került sor.

Lady Gaga

Csak keveseknek sikerült mindaz, ami Lady Gagának, sőt, előtte még egyetlen nő sem volt képes egy évben elnyerni az Oscar-, a Grammy- és a Golden Globe-díjat. Az énekesnőként és színésznőként is imádott Gaga nem titkolja, hogy sikerét családja mellett egy különleges „személynek" is köszönheti. Ez pedig egy ír whiskymárka, amelyet az énekesnő egyes megszólalásaiban „régi jó barátnak", valamint „lelki társának" is nevez. Bevallotta azt is, hogy egy-két slágerét bizony bewhiskyzve készítette.

Katalin hercegné

Talán kevesen gondolnák Katalin hercegnéről, de bizony a brit királyi család egyik legelőkelőbb tagja sem veti meg az alkoholt. Természetesen megtartja a mértéket, és nyilvános eseményeken is csak nagy ritkán nyúl a pohárhoz, ám egy pár évvel ezelőtti körúton megragadta az alkalmat, hogy különféle whiskyket kóstolhasson. „Mennyei" – kommentálta Katalin a kóstolót. A hercegné egyik esti, lefekvés előtti rituáléja is az alkoholhoz kötődik, ugyanis Vilmos minden éjjel visz neki egy pohár Gin Tonicot, hogy kedvese kiereszthesse a fáradt gőzt.

Rihanna

Vélhetően egy-két poharat megtöltöttek whiskey-vel Rihanna otthonában, miután az énekesnő májusban életet adott első gyermekének. A 34 éves barbadosi énekesnő a pályatársához, Lady Gagához hasonlóan ódákat tudna zengeni a barna aranyról, és meg is tette már pár alkalommal. Két dalának szövegében is megjelenik a whisky, ám a színpadon kívül is sokszor beszélt már arról, mennyire szereti ezt az italfajtát.

Christina Hendricks

A brit-amerikai színésznőt a Mad Men – Reklámőrültek című tévésorozat tette világszerte ismertté és a pletykák szerint van pár hasonlóság közte és sorozatbeli karaktere között. Az egyik és talán legfőbb, hogy mindketten szeretik a finom italokat. Hendricks ráadásul egy Johnnie Walker whiskynek köszönheti a szerelmet, ugyanis egy pohár nedűt szürcsölgetve ismerte meg a jövendőbelijét. Az italt leendő férje választotta, akivel egész éjjel beszélgettek. Christina tíz évig élt együtt Geoffrey Arenddal, a whisky iránti szerelme azonban a válás után is megmaradhatott.

Amy Schumer

A népszerű amerikai humorista és színésznő híres arról, hogy szereti a különleges italokat. Kedvencei közé tartozik a Vodka Martini és a Margarita, ám azt nem sokan tudják róla, hogy ha úgy adódik, a whiskyt sem utasítja vissza. Schumer nemcsak magában szereti inni a barna aranyat, hanem képes belőle „koktélokat" is készíteni. Pár évvel ezelőtt egy internetes főzőműsorban bemutatta egyik kedvenc italát, a Hot Toddyt, amelynek alapját a skót whisky adja. Egy shot italt keverjünk el egy fél citrom levével, egy evőkanál mézzel és fahéjjal, majd öntsük fel egy bögre forró vízzel és kész is a testet és lelket is átmelegítő ital.