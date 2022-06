Egy spanyol nő azt állítja, Hajdú Péter valójában nem Láng Eszter párja, hanem az ő férje. Egyre fenyegetőbb hangnemben kommentel Eszter és Péter fotói alá.

"Hagyd békén a férjem fotóit, ha nem akarsz bajba kerülni! Ha nem teszed, lépéseket teszek, és jelentem a kamu profilt" – idézi a nő egyik kommentjét a Blikk. Mielőtt még Péter valós gyanúba keveredhetett volna, gyorsan tisztázta az esetet.

"Szerintem ez a nő masszív orvosi eset. Találkoztam már hasonlóval, de ő talán komolyabb is a korábbi kommentelőknél, mert azt állítja, hogy a férje vagyok..." – mondta a műsorvezető. Eszter, aki nemrég adott életet Hajdú Péterrel közös gyermekének hozzátette, néhány nappal korábban neki is írt a nő, és megfenyegette, hogy tudja, zsarolással tartja maga mellett a férjét, és hagyja békén őket.

Bár egyelőre nem terveznek komolyabban fellépni a helyzet ellen, volt már rá példa, szükség volt a hatóságok bevonására.

"Pár évvel ezelőtt bíróságig jutott egy ilyen eset: a zaklató akkor azt állította, földönkívüli vagyok, és a tervei szerint azzal akarta mindezt bebizonyítani, hogy elrabolja Noncsi lányomat. Őt végül el is ítélték, kényszergyógykezelésre, ha jól emlékszem. De arra is volt példa, hogy egy nő bőrönddel jelent meg az ajtómban azzal, hogy most akkor hozzám költözik... Miatta a rendőröket is kihívtam" – mesélte Péter. Hozzátette, az utóbbi időben több francia és német nő is megkereste, akik azt állították, párkapcsolatban élnek vele.

"Internetes csalók többször is felhasználták a képeimet: tudok egy esetről, amikor valaki nem kis összeget csalt ki egy nőtől, miután az interneten magába bolondította" – mondta.

A szakember szerint nem könnyű, de nem is esélytelen fellépni a kamu profilok és zaklatók ellen.

"A zaklató ellen akkor is lehet feljelentést tenni, ha külföldi az elkövető, és mivel Magyarország számos, bűnügyeket felderítő együttműködő szervezet tagja, még arra is van esély, hogy megtalálják" – mondta dr. Tran Dániel ügyvéd.