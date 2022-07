Egy Korfun készült akkor és most képet mutatott a közösségi oldalán Rubint Réka. Az edző lányával, Larával szerepel mindkét képen.

"Micsoda időutazás ... Micsoda élmény ugyanazon a helyszínen, u.azon a parton ülni a kislányommal 18 év után. Megbeszéltük Larával, hogy visszajön majd ide a kislányával vagy kisfiával, elkészítik akkor is és 18év múlva is a közös fotòjukat ... épp úgy, mint mi, most" - írta a az Instagramon Réka.

Réka és Norbi nemrég jelentették be, hogy több mint két boldogságban eltöltött évtized után szeretnék megújítani esküjüket, és szeptemberben újra oltár elé állnak. Addig is azonban első házasságkötésük 21. évfordulóját ünneplik Korfun.