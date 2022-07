Nem lesz könnyű a hét utolsó munkanapja... A Mars és a Plútó fényszöge hoz vitákat, féltékenységet, konfliktusokat a magánéletben is.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

A Mars és a Plútó fényszöge hat a napi horoszkóp szerint, ami bizony hozhat hatalmi harcokat. A párkapcsolatban ezt sok konfliktushoz vezet, és sajnos a munkahelyeden sem úszod meg viták nélkül... Tudatossággal azért enyhíthetsz a szavaid élén.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Te egy olyan ember vagy, akire nem lehet ráfogni, hogy különösebben álmodozó volnál, vagy nem lennél képes reálisan látni a dolgaidat. Ha időnként mégis elragadnak az ideáid, az jó, mert új utakat, megoldásokat találhatsz!

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Valamilyen meglepetésben lehet részed a mai napon, aminek hatására úgy érzed, hogy nem is jársz, hanem valósággal lebegsz a föld felett. A társadat is vond be ebbe a nagyszerű állapotba! Oszd meg örömödet, ajándékodat, nyereményedet, reményeidet!

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Egy családi, rokoni konfliktusban rád hárul a döntőbíró nem túl kellemes szerepe. Benned azonban megvan az érzék és határozottság, na meg az empátia ahhoz, hogy lojális legyél, és a döntéseidet el is tudd fogadtatni a többiekkel.

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

A Mars és a Plútó fényszöge miatt a viták ma könnyen eldurvulnak, és olyasmik is elhangozhatnak, amiket aztán nehéz lesz megbocsátani. A legjobb, ha bele sem mész a veszekedésekbe! Vonulj félre, ha provokálnak.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Ma rádöbbenhetsz, hogy egy családtagod, vagy barátod egész eddig az orrodnál fogva vezetett, és másnak mutatkozott előtted, mint amilyen ő valójában. Ha azonban ez nem sérti az érdekeidet semmilyen szempontból, hunyj szemet felette - írja az Astronet.

