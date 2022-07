"Amikor Szofival voltam várandós mindenki, de tényleg mindenki azt tippelte, hogy kisfiú lesz. Én voltam az egyetlen, aki makacsul hitte és tudta, hogy nem lehet más, csakis kislány! Most is ezt éreztem... nem lehet más, csakis kislány, hiszen én annyira lányos anyuka vagyok! Egy gyermek születése hatalmas áldás... de még nagyobb áldásnak érzem azt, ha mindkét nemből megadatik. Óriási öröm és meglepetés Nekünk Ő! Hogyan is lett volna lány, mikor fiú!" - írta közösségi oldalán Szilvi, aki rögtön pocakos fotókat is mutatott.