Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 24., vasárnap Bertalan

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
lakberendezés

A pirosítótrend a legújabb őrület: még a férfiak is bevállalják az otthonukba

lakberendezés otthon dekoráció
Life.hu
2025.08.24.
A lakberendezésben nemcsak az anyagok, de a színek is fontosak. A férfiak most a pirosító színét keresik az otthonukba.

A rózsaszínt sokáig a nőiesség, a romantika és a cukormázas dekorációk színének tartották. Mostanra viszont ez az árnyalat új értelmet nyert a lakberendezés világában. A finom, füstös vagy épp púderes rózsaszín, az úgynevezett dusky pink hódító útjára indult, és nem csak női hálószobákban vagy gyerekszobákban. A legújabb trend szerint a férfiak is bátran nyúlnak a pirosító színhez, hogy otthonosabbá és stílusosabbá varázsolják lakásukat.

Sok férfi nem fél egy kis pirosító színnel feldobni az otthonát.
Sok férfi nem fél egy kis pirosító színnel feldobni az otthonát. 
Forrás: Shutterstock

A pirosító a home dekorban még a pasik szívét is meghódította

Ez a szín nem harsány, nem tolakodó, mégis jelen van. A melegsége és nyugalmat árasztó árnyalata tökéletesen illik modern enteriőrökhöz, loftlakásokhoz vagy éppen skandináv stílusú otthonokhoz. Nem kell attól tartani, hogy túl csajos lenne, sőt, a füstös rózsaszín tökéletes párt alkot a mélyzölddel, a szürkével vagy akár a sötétkékkel is. Egy púderes rózsaszín fal, egy kanapé vagy akár csak néhány kiegészítő csodákat művelhet a tér hangulatával.

Érdekes, hogy sok férfi vásárló már kifejezetten keresi ezt az árnyalatot. A lakberendezők szerint a rózsaszínhez való nyitottság a férfiak részéről is a sztereotípiák lebontását jelzi, és azt, hogy egyre többen szeretnének harmonikus, meghitt környezetet otthonra. Egy jól megválasztott árnyalatú rózsaszín pedig nem nőies, hanem elegáns, kifinomult és inspiráló lehet.

A kombináción múlik minden

Ez a szín különösen jól mutat természetes anyagokkal kombinálva. Fa bútorok, rattan dísztárgyak vagy lenvászon textíliák mellett meleg, megnyugtató hatást kelt. A növények zöldje pedig még inkább életre kelti. Aki pedig merészebb, beépítheti egy rózsaszín fotel vagy festmény formájában is. A dusky pink tehát nem csupán divat, hanem egy újfajta gondolkodásmód része: egy otthonos, barátságos és stílusos világ szimbóluma, ami végre túllép a nemi sztereotípiákon.

Miley Cyrus tabudöntögető fekete hálószobájánál ma nem látsz merészebbet

A fekete hálószoba nem csak drámai, hanem elképesztően megnyugtató is lehet. A titok? Egy kis feng shui és nagyon tudatos lakberendezés, ahogy Miley Cyrus szereti.

A lakásvásárlás csapdái: 4 trükk, amivel az ingatlanosok megpróbálnak átverni

Ha valami túl szép, hogy igaz legyen, az általában az is – pláne, ha ingatlanügyletekről van szó. Az ingatlanosok ugyanis mindent megtesznek annak érdekében, hogy megtörténjen az üzlet, gyakran a vevő kárára, így lakásvásárlásnál nagyon oda kell figyelni.

Visszatérnek a 70-es évek dekortrendjei, de nem mindegy, hogyan alkalmazod őket

Ismét terítéken a retró, nagyot hódít a régi trend.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu