A pirosítótrend a legújabb őrület: még a férfiak is bevállalják az otthonukba

A rózsaszínt sokáig a nőiesség, a romantika és a cukormázas dekorációk színének tartották. Mostanra viszont ez az árnyalat új értelmet nyert a lakberendezés világában. A finom, füstös vagy épp púderes rózsaszín, az úgynevezett dusky pink hódító útjára indult, és nem csak női hálószobákban vagy gyerekszobákban. A legújabb trend szerint a férfiak is bátran nyúlnak a pirosító színhez, hogy otthonosabbá és stílusosabbá varázsolják lakásukat.

Sok férfi nem fél egy kis pirosító színnel feldobni az otthonát.

A pirosító a home dekorban még a pasik szívét is meghódította

Ez a szín nem harsány, nem tolakodó, mégis jelen van. A melegsége és nyugalmat árasztó árnyalata tökéletesen illik modern enteriőrökhöz, loftlakásokhoz vagy éppen skandináv stílusú otthonokhoz. Nem kell attól tartani, hogy túl csajos lenne, sőt, a füstös rózsaszín tökéletes párt alkot a mélyzölddel, a szürkével vagy akár a sötétkékkel is. Egy púderes rózsaszín fal, egy kanapé vagy akár csak néhány kiegészítő csodákat művelhet a tér hangulatával.

Érdekes, hogy sok férfi vásárló már kifejezetten keresi ezt az árnyalatot. A lakberendezők szerint a rózsaszínhez való nyitottság a férfiak részéről is a sztereotípiák lebontását jelzi, és azt, hogy egyre többen szeretnének harmonikus, meghitt környezetet otthonra. Egy jól megválasztott árnyalatú rózsaszín pedig nem nőies, hanem elegáns, kifinomult és inspiráló lehet.

A kombináción múlik minden

Ez a szín különösen jól mutat természetes anyagokkal kombinálva. Fa bútorok, rattan dísztárgyak vagy lenvászon textíliák mellett meleg, megnyugtató hatást kelt. A növények zöldje pedig még inkább életre kelti. Aki pedig merészebb, beépítheti egy rózsaszín fotel vagy festmény formájában is. A dusky pink tehát nem csupán divat, hanem egy újfajta gondolkodásmód része: egy otthonos, barátságos és stílusos világ szimbóluma, ami végre túllép a nemi sztereotípiákon.