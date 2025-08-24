Gyászolnak a rajongók: elhunyt a Férjem védelmében és a Maffiózok sztárja

Szomorú hírek érkeztek a tengerentúlról: augusztus 23-án szombaton ugyanis holtan találtak rá New York-i otthonában Jerry Adlerre. A színész halálának hírét felesége Joan Laxman erősítette meg a People magazinnak, a halál okáról azonban nem árult el részleteket. A Maffiózók sztárja 96 éves volt.

Gyászol Hollywood: elhunyt a Maffiózók sztárja Jerry Adler

Forrás: Getty Images North America

A Maffiózók sztárja több alkotásban is letette a névjegyét

Bár sorozatsztárt a legtöbben a Maffiózókban (Sopranos) ismerték és szerették meg, emellett szerepelt A férjem védelmében, és a Raising Dad sorozatokban is. Megjárta Hollywoodot és a Broadwayt is, és számos filmben játszott, pedig mindössze 65 évesen kezdett el színészkedni. Jerryt a karrierje első évtizedeiben inkább a rendezés, és a színház vonzotta: volt színházigazgató, és Broadway-menedzser is, emellett színdarabokat rendezett hosszú éveken keresztül. Végül 1991-ben egy epizódszerep miatt kezdett el színészkedni, onnantól pedig még három évtizeden keresztül szerepelt a televízióban.