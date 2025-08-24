Menekülnie kellett Robert Sean Leonardnek— A sztár bedeszkázott üzletek között próbált megszökni a hotelből

Robert Sean Leonard Londonban a Channel 4 Sunday Brunch című műsorában Steph McGovern és Simon Rimmer műsorvezetőknek mesélte el, mit élt át a a londoni Notting Hill városrészében megrendezett karibi fesztiválon.

Robert Sean Leonard New York-i, sokat kibír, de a karibi fesztivál elől elmenekült

Robert Sean Leonard Európa legnagyobb karibi fesztiváljának áldozata lett

Európa legnépszerűbb karibi fesztiválját, a Notting Hill-i karnevált minden év augusztusában Nyugat-London Notting Hill negyedében tartják. A kétnapos eseményt, amelynek központi eseménye egy zenés-táncos felvonulás, a Karib-térségből származó londoniak szervezik.

A műsorvezetőkkel folytatott beszélgetés során a Holt költők társasága színésze elárulta, hogy kijelentkezett a londoni Notting Hill luxusszállodájából, mert az éves karneváli ünnepségek miatt a helyi Tesco áruházat „deszkákkal zárták le”, mintha „tornádó közeledne”, és megosztotta a jelenetekkel kapcsolatos megdöbbenését.

„Rémálom volt, New York-i vagyok, sokat bírok, de a Tescót úgy szállták meg, mintha tornádó közeledett volna Elmenekültem. Átköltöztem egy másik szállodába. Éjfél volt, mire nagy nehezen elaludtam” — panaszkodott a Dr. House sztárja tévében.