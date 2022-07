A kapcsolatukat hullámhegyek és völgyek egyaránt tarkították, de mindig visszataláltak egymáshoz. A mostani viszont már végleges búcsú, és egyikük számára sem könnyű feldolgozni a szakítást. Krisztián pár hete beismerte, hogy nagyon nehéz időszak ez most, nemrég pedig egy érzelmes videóban mesélte el őszintén, hogyan is érzi most magát.

"Egyelőre nem állok készen még egy új kapcsolatra, de nem tettem le arról, hogy ismét rátaláljak a szerelemre. Mindig is fontos volt számomra a család, az egész Zámbó família ilyen, és mostanra egyre jobban előtérbe kerül egy saját család is. Negyvenkét éves vagyok, megértem erre, és bár fáj a szívem, hogy ez a 11 éves kapcsolat tönkrement, megértem, hogy ő 31 esztendősen még nem szeretne gyereket. Ez az utóbbi időszakban egyre több feszültséget okozott közöttünk, és közrejátszott a szakításunkban is" - mondta a Blikknek Krisztián, aki azt is kijelentette, hogy a szakításuk végleges.

"A legnagyobb tisztelettel gondolok rá és ez nem változik később sem. A Várlak című új dalomhoz készülő klipben még ő szerepel, de ez már így marad. Olyan lesz, mint egy búcsú. Szerintem a környezetváltozás sokat dobna a lelkiállapotomon. Elhagynám a jelenlegi albérletem, úgy érzem, túl sok itt az emlék. Szeretnék saját házat, de majd csak akkor, amikor a saját családommal költözhetek be" - tette hozzá.