Kétségtelenül a nyár, sőt az év egyik legnagyszerűbb hete vár ránk. Változásokkal is számolni kell, hiszen jegyet vált a Vénusz, a Nap és a Merkúr bolygó is. Ennek ellenére csodásan szép lehetőségeket jeleznek a bolygók. S mi mindenre számíthatunk ezen a júliusi héten? Kiderül a horoszkópból.

Kos heti horoszkóp (03.21-04.20.)Kétségtelenül az év egyik legkellemesebb hete vár rád. Jupiter a jeledben járva minden vágyadat teljesíti, amelyek most nem apróságok. Anyagi helyzeted is nagyszerű, a bevételeid szépen gyarapodnak. S bizony végre megvásárolhatod az álomingatlant, amire oly régóta vágysz. Az égiek támogatnak minden szerződést, amit a hét második felében írsz alá.

Bika heti horoszkóp (04.21-05.20.)

A jegyedben járó Mars rengeteg erőt, elszántságot ad neked. Ha munkát akarsz váltani, kitűnő ez a hét az első egyeztetésekre, az interjún biztosan nagyon jó benyomást teszel. A barátok, a környezeted nagyon jó hatással vannak rád, a legjobbat hozzátok ki egymásból. Lehetséges, hogy a szerelmed javaslatot teszi az összeköltözésre, melyre örömmel mondasz igent...

Ikrek heti horoszkóp (05.21-06.21.)

Ez a hét kifejezetten az anyagiakról szól, és magadhoz képest nagyon sokat spórolhatsz és tehetsz félre. Érdemes lehet olyan befektetést keresned, amelyhez nem kell hozzányúlnod, de biztos jövedelemre számíthatsz belőle. Nagyon jól fog jönni ez a pluszpénz egy későbbi nagyobb beruházás esetén. Szóval, tényleg ne szórd el!

Bak heti horoszkóp (12.22-01.20.)

Ezen a héten a párkapcsolat különösen fontos része lesz az életednek. Ha még keresed a párodat, most összehozhat a sors valakivel, akivel az első pillanattól fogva érzitek, ez a találkozás az égben köttetett. A Vénusz bolygó szintén a szerelmet hangsúlyozza és erősíti. A kapcsolat nagyon gyorsan mélyül el, és te pontosan tudni fogod, hogy a lehető legjobban választottál...

Vízöntő heti horoszkóp (01.21-02.18.)Ezen a héten nagyon sikeres szerződést köthetsz. Ha volt nézeteltérésed mostanában, ezt is lehetőséged lesz rendezni. Igazából mindenféle kapcsolatnak kedvező ez a hét. Sikerekben bőven lehet részed, az ambíciói erősek, és a párod is ötletekkel, jó szóval, biztatással segít. Remek hét ez mindenféle hosszú távú tervre előkészítésére, elindítására is.

Halak heti horoszkóp (02.19-03.20.)

Nagyon szerencsés időszakot élsz meg, ami a pénzt illeti. A Vénusz szerelmet jelez, ha még keresed a partneredet. Sok szórakozás, gondtalan pihenés vár rád ezen a júliusi héten. Most egyébként sem lenne kedved, ambíciód a munkához. Kapcsolódj ki, ez a legfontosabb. A kötelességek most tényleg várhatnak.

