A Való Világ szőke üdvöskéje elfogadhatatlannak tartja, hogy a Starbucks magyarországi üzleteiben olyan pultosokat is alkalmaz, akik egyáltalán nem beszélnek magyarul.

Bár az angol világnyelv, nyilván nem használja és érti minden honfitársunk – ezért nehezményezte Merci, hogy csak ezen a nyelven tudta leadni rendelését a kávéóriás Király utcai egységében.

Kedves Király utcai Starbucks! Miért nem tudtok olyan embereket alkalmazni, akik magyarok? Ha 1-2 évvel ezelőtt jövök be, akkor mutogatnom kell Magyarországon, hogy kérjek egy bagettet. Mondjuk azért ez az én izém is, de akkor is

– méltatlankodott a lány egy napig elérhető Insta-sztorijában.